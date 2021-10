Beautiful, Eric e Quinn: richiesta straziante su Carter, arriva l’ultimatum

Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, il patriarca della famiglia Forrester dovrà prendere una posizione e metterà sua moglie di fronte a una scelta

Il pubblico di Canale 5 tra diversi mesi si ritroverà di fronte a una trama di Beautiful davvero scoppiettante! Tra ritorni in scena e nuove love story, ecco che continuano a essere al centro della scena Eric e Quinn. La situazione per loro, nelle prossime puntate americane, si complicherà ulteriormente. Ormai Ridge è a conoscenza del folle accordo che suo padre ha con la Fuller e Carter. Per chi non lo sapesse, dopo la rottura – avviene a causa del tradimento di Quinn con l’avvocato – il patriarca della famiglia Forrester prende una decisione sconvolgente.

Siccome ha un problema che non gli permette di condividere la passione con sua moglie, decide di agire. Strappa i documenti del divorzio e propone a Quinn e Carter di continuare a essere amanti. Possono, dunque, vedersi la notte e condividere il letto. Allo stesso tempo, la Fuller resta sua moglie. Ridge scopre tutto e non reagisce affatto bene. Le anticipazioni americane segnalano che lo stilista litigherà ancora con il padre per il suo folle e indecente accordo.

Non solo, Ridge si scaglierà anche contro Quinn. Pertanto, Eric si ritroverà ora costretto a prendere una posizione e farà una richiesta straziante a sua moglie, dandole un ultimatum. Cosa dirà di preciso alla Fuller? Ci sono delle ipotesi al riguardo. Pare che il patriarca della famiglia Forrester chiederà, a questo punto, a sua moglie di scegliere tra lui e Carter. Oppure potrebbe vietarle categoricamente di vedere il suo amante.

Questo potrebbe risultare ingiusto per la madre di Wyatt, visto che di recente è proprio suo marito a spingerla di nuovo tra le braccia dell’avvocato. La designer di gioielli si sentirà ancora divisa tra Eric e Carter. Si renderà conto di amare entrambi e di non poter far a meno di loro. Al momento, è più probabile che Quinn scelga il Forrester.

Inoltre, le anticipazioni di Beautiful segnalano un Carter con il cuore spezzato. Dunque, sembra proprio che la Fuller si ritroverà costretta a dirgli addio, in modo definitivo. Ma c’è un altro dettaglio che incuriosisce: l’avvocato si sfogherà parlando con un’altra donna. Di chi si tratterà?

Si pensa che Carter si avvicinerà a Donna, in questa circostanza. La Logan è ancora innamorata di Eric e più volte lo fa presente alle sue sorelle, Brooke e Katie. Pertanto, solo lei potrebbe essere in grado di aiutarlo a elaborare questa situazione.

Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà davvero tra Eric, Quinn e Carter nelle prossime puntate americane!