Beautiful: Ridge scopre Quinn e Carter, ma la verità è sconvolgente

Uno scontro mai visto tra Eric e Ridge caratterizzerà le puntate di Beautiful, che andranno in onda in America nei prossimi giorni. Ebbene, il marito di Brooke scopre che Quinn e Carter stanno continuando a incontrarsi di nascosto. Proprio dopo aver fatto questa scoperta, lo stilista si ritroverà di fronte a un’agghiacciante verità dei fatti. I telespettatori americani ieri hanno visto Justin Barber scoprire la coppia di amanti durante un momento di passione. Sebbene la Fuller lo implori di non farlo, l’ex alleato di Bill Spencer si recherà da Ridge a rivelargli ogni cosa.

Per chi non lo sapesse, Justin lascia la Spencer Publications dopo aver tradito la fiducia del suo capo e amico. A questo punto, giura fedeltà proprio al Forrester. Ed ecco che arriva per lui il primo incarico: seguire e spiare Quinn. Justin non perde tempo e arriva il momento atteso, ovvero quello in cui vede la Fuller tradire Eric con Carter. Così, Ridge ha la conferma che la designer di gioielli, sebbene sia di nuovo al fianco di suo padre, non abbia realmente chiuso con l’avvocato di famiglia.

Nelle prossime puntate americane, Quinn raggiungerà subito Ridge, per fargli sapere che proprio Eric è l’ideatore di questo piano. Il padre di Steffy troverà che tutto sia ridicolo e non crederà neanche per un secondo che suo padre possa aver permesso a sua moglie di tradirlo con Carter. Pertanto, le anticipazioni di Beautiful segnalano che Ridge si recherà da Eric e gli presenterà il resoconto fatto da Justin.

Resterà, però, scioccato quando suo padre sosterrà la versione di Quinn! In questo modo, il padre di Thomas scoprirà che Eric ha davvero permesso alla moglie di vedere di nascosto Carter, affinché non rinunci alla passione. Inizierà, a questo punto, un acceso scontro tra padre e figlio. I due pare che urleranno di fronte a Quinn, la quale proverà un certo disagio.

La madre di Wyatt non sopporterà il fatto che suo marito debba difenderla per una situazione così imbarazzante. Eric cambierà idea dopo questo duro scontro con suo figlio? Il patriarca della famiglia Forrester potrebbe rendersi conto di aver esagerato e di aver generato tanto disagio e imbarazzo.

Farà, dunque, un passo indietro e metterà fine a questo indecente patto? In questo caso, Quinn si ritroverebbe a dover prendere una decisione: chiudere per sempre con Carter oppure mettere fine al suo matrimonio con Eric.

Indubbiamente i fan sperano di vedere la Fuller dare una svolta alla sua vita formando ufficialmente una coppia con l’avvocato. Ma questo potrebbe non essere possibile, in quanto Quinn continua a professare il suo amore per il Forrester.