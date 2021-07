Beautiful anticipazioni americane, Bill: dura scelta dopo la prigione

Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America le amicizia più solide stanno subendo duri colpi: dopo la decisione presa da Eric su Carter, ora tocca allo Spencer decidere cosa fare con il suo fidato avvocato

Cosa accade tra Bill e Justin dopo il caos generato con Thomas? Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il figlio di Ridge raggiunge lo Spencer nella sua azienda. Proprio qui spiega come è davvero morto Vinny e, a questo punto, sia Bill che Wyatt si chiedono come mai non abbia mostrato prima il video al tenente Baker. Ed ecco che Thomas rivela loro cosa è appena accaduto con Justin.

Scendendo nel dettaglio, Bill si ritrova a dover ringraziare il giovane Forrester. È grazie a lui se è uscito di prigione e se Liam non è stato trasferito. Per la prima volta, il capo della Spencer Publications si trova a suo agio in compagnia di Thomas. Quest’ultimo spiega di essersi recato da Justin, non appena ha scoperto del suicidio di Vinny.

Come già è noto, Thomas commette un errore recandosi dall’avvocato. Infatti, Justin rinchiude il Forrester in una gabbia nel seminterrato della Spencer Publications. Solo grazie all’intervento di Hope, il figlio di Ridge riesce a tornare in libertà e a salvare i due Spencer. Bill ascolta il racconto e resta sconvolto da questa inaspettata svolta.

Justin, proprio in quel momento, arriva nell’ufficio e accoglie con un sorriso il suo capo e amico. Bill è ancora incredulo da ciò che gli ha appena raccontato Thomas e chiede all’avvocato se tutto questo sia vero. Justin riconosce di aver commesso questo errore e sa già che non potrà mai scusarsi abbastanza.

Bill ringrazia Thomas e chiede a tutti, compresi Katie e Wyatt, di lasciare l’ufficio per poter parlare da solo con l’avvocato. Justin tenta di giustificarsi, facendo notare di essere stato fedele a lui e alla Spencer Publications per anni, nella speranza che un giorno sarebbe stato ripagato. Invece, continua a sentirsi umiliato e messo da parte.

Bill, però, non riesce ad accettare il fatto che proprio lui l’abbia tradito. Justin gli conferma di essere tornato in sé e che avrebbe voluto liberare Thomas. Dopo di che, ammette di essere stato preso dal desiderio di potere e denaro. Spera che Bill possa riconoscere le sue sincere scuse e che possa perdonarlo.

Il padre di Liam precisa che la sua azienda porta il nome degli Spencer e che è stata creata da suo padre. Pertanto, finirà nelle mani dei suoi figli e non nelle sue! Justin ammette che il risentimento l’ha trasformato in un’altra persona.

Ma ormai sembra non esserci più niente da fare. Bill lo considerava come un fratello e ora non può sopportare il fatto che l’abbia tradito. Per tale motivo, da ora in poi per lui Justin è morto!

A questo punto, Bill ordina al suo ormai vecchio fidato amico di lasciare la Spencer Publications e di uscire dalla sua vita! Una decisione diversa rispetta a quella che prende Eric su Carter.

Il patriarca della famiglia Forrester viene a conoscenza del tradimento dell’avvocato con sua moglie Quinn e decide di dargli un’altra possibilità. Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, per la Fuller invece arriva l’addio.