Beautiful, ecco come Hope e Thomas salvano Liam: una disperata corsa

Mentre il figlio di Ridge finalmente può riscattarsi dopo quanto accaduto in passato, la Logan non ha alcuna intenzione di permettere che il trasferimento dello Spencer avvenga

Hope e Thomas salvano Liam dal trasferimento. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il giovane Spencer può finalmente tornare a casa tra le braccia della sua amata Logan e riabbracciare le sue bambine, Kelly e Beth. Un momento speciale quello che è andato in onda nella serata di ieri in America. I telespettatori hanno assistito al salvataggio di Liam, che sta per essere trasferito in un’altra prigione.

Ebbene sì, anche Thomas prende parte a questa corsa contro il tempo, inaspettatamente. Proprio lui trova la verità che può liberare lo Spencer e non sfrutta assolutamente la situazione a suo vantaggio. Si tratta di un vero e proprio riscatto per il giovane Forrester e Ridge ne sarà sicuramente fiero. Lo stilista potrà finalmente vantare un gesto eroico del figlio.

Il tutto accade quando Thomas, grazie all’aiuto di Zende, riesce a trovare sul telefono il video che dimostra la verità sulla morte di Vinny. Si tratta di un suicidio e le immagini parlano chiaro. Walker pensa che suicidandosi – gettandosi sotto l’auto guidata da Liam – permetterà a Thomas di stare insieme a Hope. Sconvolto, il giovane Forrester corre da Justin, fidato avvocato degli Spencer, per mostrargli il video.

Qui avviene qualcosa di inaspettato: l’amico di Bill rinchiude Thomas in una gabbia, nel seminterrato dell’azienda. Si scopre così che Justin non ha alcuna intenzione di aiutare i due Spencer a uscire di prigione. Il suo obbiettivo è quello di vendicarsi dopo le umiliazioni subite negli anni e di impossessarsi della Spencer Publications.

Fortunatamente, una Hope preoccupata riesce a trovare Thomas e a liberarlo! A questo punto inizia per loro una corsa contro il tempo. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che i due si recano da Baker per convincerlo del fatto che Liam è stato arrestato ingiustamente.

Hope continua a far notare al tenente che lo Spencer non un è criminale, ma sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Con l’aiuto di Thomas, la Logan racconta a Baker come è davvero avvenuta la morte di Vinny.

Il Forrester, però, non ha con lui il telefono per mostrare le prove. Ma ecco che arriva una busta con dentro il cellulare del figlio di Ridge. Thomas e Hope, dopo aver mostrato il video di Vinny, fanno presente a Baker che non può più tenere in prigione Liam.

Guardando fuori dalla finestra, Hope si rende conto che suo marito sta per essere trasferito. Il tempo sembra essere scaduto e annuncia a Baker che, se lui non può fare niente, sarà lei a prendere la situazione in mano.

Si precipita fuori dalla stanza degli interrogatori e corre, cercando di fermare il veicolo che sta trasportando Liam, con Thomas che la segue. L’auto si ferma, in quanto Baker finalmente decide di fare qualcosa.

A questo punto, Liam viene liberato dalle manette e corre felice tra le braccia di Hope. Non capisce cosa sta accadendo ed è confuso nel vedere Thomas a fianco di Baker.

Hope gli fa sapere che finalmente potrà tornare a casa! Nelle prossime puntate in onda in America, Bill verrà a conoscenza dell’inganno di Justin e non reagirà affatto bene!