Beautiful, il folle piano di Eric su Quinn sconvolge: l’attore interviene

By

I telespettatori americani sono sconvolti dal folle piano di Eric in Beautiful. In Italia queste puntate andranno in onda tra qualche mese, ma intanto attraverso le anticipazioni si sa che il patriarca della famiglia Forrester si ritrova a prendere una decisione inaspettata. Il tutto accade dopo aver scoperto del tradimento di Quinn. A presentargli la verità davanti è Brooke, che viene a conoscenza degli incontri segreti tra la Fuller e Carter. Profondamente deluso, Eric caccia di casa sua moglie e chiede il divorzio.

A Carter dà un’altra possibilità sul lavoro, ma pretende da lui che non veda più Quinn. L’avvocato non rispetta il patto e continua a incontrare di nascosto la Fuller. I sentimenti tra loro crescono sempre di più ed ecco che Eric regala un colpo di scena: strappa le carte del divorzio e chiede a Quinn di tornare a casa. Stordita, la madre di Wyatt ne parla con Carter e insieme decidono di chiudere la relazione. A questo punto, la Fuller torna tra le braccia di Eric, il quale le confessa di avere un problema che non gli permette di avere un’intimità con lei.

Pertanto, improvvisamente, le fa l’indecente proposta. Rivela a Quinn e Carter che potranno continuare a vivere la loro passione, incontrandosi di nascosto. In questo modo, la Fuller resterà insieme a Eric senza rinunciare a niente. Per il pubblico è stato tutto molto inaspettato, tanto che qualcuno pensa che ci sia qualcosa sotto, ovvero che il Forrester stia mettendo alla prova Quinn.

Tutto questo piano si rivelerà essere un grave errore, in quanto umilierà la Fuller. A parlare della situazione ci pensa proprio l’interprete di Eric, John McCook, su Instagram. Quest’ultimo sa che al momento a Los Angeles “c’è una storia piuttosto complicata in corso”. La mossa del suo personaggio ha diviso il pubblico. Gran parte è inorridito da quanto sta accadendo.

L’attore conferma che tra i telespettatori ci sono “molte reazioni e opinioni diverse”. Detto ciò, anticipa a tutti che è fondamentale guardare ed essere coinvolti in questa storia. Sicuramente non mancherà qualche altro colpo di scena in questo triangolo amoroso. McCook comprende il motivo per cui il pubblico si sta ribellando.

Ma promette che ci sarà “una risoluzione uno di questi giorni”, dichiara l’attore. Non solo, invita il pubblico a tenere duro: “Resisti. È una bella storia”. In pochi si sarebbero aspettati di vedere Eric proporre di avere una relazione aperta. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Ridge non resterà a guardare.

Lo stilista e le Logan saranno preoccupati per il ritorno di fiamma tra Eric e Quinn. Ad agire ci penserà proprio Ridge, il quale farà spiare Quinn e la beccherà durante un incontro con Carter. Non si sa se, a questo punto, suo padre dovrà confessare a tutti come stanno davvero le cose.