Beautiful, Eric: proposta indecente a Quinn e Carter, mentre Brooke indaga

Una proposta indecente quella che Eric fa a Quinn e Carter. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il patriarca della famiglia Forrester ha un problema intimo, ovvero soffre di una disfunzione erettile. Ciò viene fuori quando cerca di recuperare il suo matrimonio con la Fuller. Attraverso l’intervento di Brooke, Eric scopre che Quinn lo sta tradendo con Carter. Ed ecco che decide di dare una seconda possibilità all’avvocato, ma non a sua moglie. Infatti, la caccia di casa.

La Fuller lo implora di non farlo, però non c’è nulla da fare per cambiare la situazione. A questo punto, torna a farsi consolare da Carter, con cui iniziano una vera e propria relazione, in segreto. Il ritorno di Sheila a Los Angeles fa poi riflettere Eric, il quale strappa inaspettatamente le carte del divorzio e invita Quinn a fare ritorno a casa. In lacrime, la madre di Wyatt lascia Carter e chiude la loro storia segreta, tornando così dal Forrester. Ed è a questo punto che Eric le confessa di avere questo problema intimo.

Ascolta poi di nascosto una conversazione tra Quinn e Sheila, dopo della quale prende in considerazione un’idea sconvolgente, come già era stato anticipato. Eric sente sua moglie dire alla sua amica che per lei l’intimità è molto importante, ma è pronta a metterla in secondo piano pur di stare insieme al Forrester. Tutto questo fa riflettere quest’ultimo, che organizza una cena romantica.

Nel corso di questo momento speciale, la Fuller ribadisce che l’intimità non è tutto. Condividono poi un ballo lento, ma quando si abbracciano Eric appare triste. Subito dopo, secondo le anticipazioni di Beautiful, il Forrester si allontana per un momento e Carter riceve un messaggio inatteso mentre sta parlando con Ridge.

Quinn fa sapere a suo marito che lo ama e che non c’è sfida che insieme non possano superare. Non solo, gli promette che non lo deluderà mai più, ma lui dimostra ancora di essere pensieroso. Nella puntata che è andata in onda in America venerdì scorso, Eric si preoccupa perché non può soddisfare le esigenze della moglie, la quale ribadisce di essere comunque felice.

All’improvviso arriva Carter, il quale ha appena ricevuto un messaggio da Eric! Quest’ultimo fa sapere a Quinn di aver chiesto lui stesso all’avvocato di unirsi a loro. A questo punto, i due ex amanti appaiono perplessi. Il patriarca della famiglia Forrester confessa all’avvocato il suo problema intimo e la Fuller continua a non capire.

Inoltre, ammette di non sentirsi il marito che Quinn merita. Carter, ovviamente, non sa cosa dire. Sembra proprio che Eric abbia intenzione di dare ai due ex amanti la possibilità di lasciarsi andare alla passione, per rendere sua moglie completamente felice. Accetteranno questa proposta indecente Quinn e Carter nelle prossime puntate americane?

Secondo le anticipazioni, Quinn non accetterà! Intanto, Brooke e Ridge inizieranno ad avere dei sospetti. I due cercheranno di indagare per capire cosa sta accadendo davvero. Metteranno sotto pressione Eric per scoprire la vera ragione per cui incolpa se stesso per il tradimento di Quinn.