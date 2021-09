Beautiful, Eric e Quinn: relazione aperta, le ultime anticipazioni spiazzano

Il patriarca della famiglia Forrester farà una proposta sconvolgente a sua moglie e a Carter, nelle puntate che andranno in onda in America nei prossimi giorni

Pare che nelle prossime puntate americane di Beautiful, Eric farà una proposta sconvolgente a Quinn. Per chi non lo sapesse ancora, il patriarca della famiglia Forrester scopre – attraverso il tempestivo intervento di Brooke – che sua moglie lo sta tradendo con una persona di cui si fida molto, Carter Walton. Mentre dà all’avvocato un’altra possibilità, caccia di casa la Fuller.

Ma ecco che il ritorno di Sheila Carter a Los Angeles porta Eric a fare delle importanti riflessioni. Le anticipazioni americane segnalano che il Forrester strappa la carte di divorzio e chiede a Quinn di tornare a casa, inconsapevole del fatto che lei provi dei sentimenti reali per Carter. Quest’ultimo, devastato, non può fare altro che permettere alla Fuller di tornare alla sua vita di sempre con Eric.

I loro sentimenti non si spengono, ma questo il Forrester non lo sa. A questo punto, il padre di Ridge confessa alla moglie di avere un problema intimo, che non gli permetterà di starle vicino fisicamente. Questo significa che non può entrare in intimità con lei. Quinn, di fronte a questa confessione, gli dà tutto il suo sostengo e il suo appoggio.

Successivamente il Forrester ascolta di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna. Capisce, attraverso le loro parole, che per la Fuller la passione ha un valore importante. Non solo, la sente dire che lo ama abbastanza da rinunciare a quella parte della sua vita. Questo rassicura il Forrester, che però arriverà a fare una proposta stravagante a Carter.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Eric darà all’avvocato la sua benedizione per tornare a letto con Quinn! Sembra che il Forrester abbia intenzione di creare un matrimonio aperto per sua moglie. Il padre di Ridge sarà ancora convinto del fatto che tra loro non ci sia un sentimento, ma solo un’attrazione fisica. Ed è per questo che permetterà a entrambi di continuare a viversi.

La proposta del Forrester, ovviamente, includerà il fatto che non dicano a nessuno di quanto accade. Inoltre, Quinn e Carter dovranno mantenere un rapporto cordiale e professionale alla Forrester Creations, cercando di non destare sospetti. Non sa, però, che l’avvocato è davvero innamorato della Fuller. Dunque, potrebbe non essere così felice di questa soluzione.

Sebbene sappia che avrà così la possibilità di trascorrere del tempo con lei, potrebbe non essere così convinto che questa sia la scelta adeguata. Sarà allo stesso tempo consapevole del fatto che Quinn tornerà sempre a casa Forrester e che la loro relazione non potrà essere vissuta liberamente alla luce del sole.

Pertanto, la proposta stravagante e inaspettata di Eric potrebbe poi portare a dei risvolti inattesi. Non resta che attendere per scoprire se ciò accadrà davvero oppure no nelle prossime puntate che andranno in onda in America.