Beautiful, Quinn e Carter: piano top-secret di Ridge con il nuovo alleato

Ci sarà un’altra svolta per Quinn, Carter ed Eric. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che qualcuno li spierà e scoprirà il loro segreto. Il nome del personaggio che avrà questa missione è già noto ed è inaspettato, visto che finora ha avuto a che fare solo con Bill Spencer. Intanto, per chi non lo sapesse, si è appena creato un nuovo triangolo amoroso nella soap opera americana. Quinn tradisce Eric con Carter e viene scoperta da Brooke, la quale ovviamente non mantiene il silenzio.

Il patriarca della famiglia Forrester è furioso per la notizia e caccia di casa la Fuller, dando poi un’altra possibilità invece all’avvocato, che continua a lavorare in azienda. Improvvisamente, Eric decide di tornare insieme a Quinn, tanto che strappa le carte del divorzio. Non sa che la moglie sta continuando a vedere di nascosto Carter. La designer di gioielli decide comunque di rinunciare a quello che sta nascendo con l’avvocato e torna in casa Forrester, dove riceve una proposta sconvolgente.

Inizialmente Eric le fa sapere di avere un problema intimo che non gli permetterà di dare tutto se stesso. Detto ciò, il padre di Ridge è convinto che Quinn non debba rinunciare alla passione e, quindi, propone a lei e a Carter di vedersi di notte. Una proposta indecente, per cui i due ex amanti rimangono decisamente sconvolti, tanto che non sanno come agire.

E mentre le anticipazioni rivelano che alla fine Quinn e Carter accetteranno, qualcun’altro vorrà vederci meglio nella questione. Ridge e Brooke vorrebbero scoprire cosa sta davvero accadendo nella vita di Eric, soprattutto perché non comprendono il motivo per cui è tornato con la Fuller dopo il tradimento. Ed è a questo punto che Ridge agisce, chiedendo al suo nuovo alleato una missione!

A lavorare per lo stilista sarà Justin Barber, il quale tradisce Bill. Il legale degli Spencer ora giura fedeltà al Forrester! Un cambio di rotta inaspettato, ma inevitabile visto quanto accade. Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, Ridge chiederà a Justin di spiare di nascosto Quinn. Il padre di Steffy non si fiderà della Fuller e metterà in atto questo piano top-secret.

Quinn e Carter riprenderanno la loro relazione segreta, questa volta sotto il consenso di Eric. Ed ecco che, quando si rivedranno, sarà Justin a scoprire il tutto. Li spierà e poi aggiornerà Ridge sulla situazione. Non ci sono ancora ulteriori dettagli al riguardo, ovvero non si sa come reagirà lo stilista, ma è possibile immaginare!

Sicuramente Ridge correrà da suo padre a rivelargli quanto appena scoperto. Resterà, però, sorpreso nel vedere che l’uomo non sarà per nulla sconvolto o rammaricato di fronte alla notizia.

Proprio in questa circostanza, Eric potrebbe sconvolgere Ridge rivelandogli la proposta indecente fatta a Quinn e Carter. Il padre di Steffy farà riflettere il patriarca della famiglia?