Beautiful, Eric sta ingannando Quinn e Carter? Cosa sta succedendo

Cosa ha in mente davvero Eric? Se lo stanno chiedendo molti telespettatori americani, seguendo la trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda. Il patriarca della famiglia Forrester confessa di avere un problema intimo: soffre di disfunzione erettile. Pertanto, è consapevole del fatto che non può dare a Quinn tutto se stesso. Ascolta poi di nascosto una conversazione, in cui la Fuller dichiara a Sheila di essere disposta a rinunciare alla passione pur di stare insieme a Eric.

Ma il padre di Ridge dimostra di non voler assolutamente permettere a sua moglie di rinunciare a questa parte della sua vita. A questo punto, decide di fare una proposta indecente a sua moglie. Scendendo nel dettaglio, propone a Quinn e Carter di essere amanti. La Fuller potrà condividere il letto, la notte, con l’avvocato. Per chi non lo sapesse, in un momento delicato del loro matrimonio, Quinn tradisce Eric con Carter. Quando il Forrester viene a conoscenza del tradimento, caccia di casa la Fuller.

Dà, però, una seconda possibilità in azienda a Carter. Ma ecco che improvvisamente Eric, non sapendo che i due si stanno innamorando e si stanno continuando a vedere di nascosto, strappa le carte di divorzio. In lacrime Quinn torna a fianco del Forrester. Per l’amore che prova nei confronti di quest’ultimo, la madre di Wyatt rinuncia a ciò che sta nascendo con Carter.

Archivia così la loro storia e torna tra le braccia di Eric, che organizza una cena romantica per lei. Nel bel mezzo di questa serata, il Forrester invita a casa sua Carter, il quale non sa cosa sta per accadere. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Eric spiega a entrambi che darà loro l’opportunità di condividere la notte.

Quinn e Carter appaiono davvero confusi e sconvolti. Si oppongono a questa proposta indecente, ma il Forrester sembra convinto della sua scelta, tanto che esce e li lascia insieme da soli. Una situazione sconvolgente per tutti e la domanda ora sorge spontanea: cosa faranno Carter e Quinn? I due ex amanti discuteranno su questa folle proposta.

C’è chi, però, è convinto che Eric stia testando la fedeltà di Quinn. Molti credono che il patriarca della famiglia Forrester abbia messo in atto un vero e proprio piano per scoprire le vere intenzioni della Fuller e di Carter, inventando di avere un problema intimo.

Si tratta di una previsione che potrebbe diventare realtà nelle prossime puntate americane. Ma bisognerebbe fare attenzione a un particolare. Attualmente Eric è in una fase della vita in cui il gioco è fuori discussione.

Ora ha bisogno di un amore che duri per sempre, con cui invecchiare. Questo, però, non toglie che potrebbe aver messo in atto un grosso inganno per mettere alla prova sia Quinn che Carter!