Beautiful, Quinn tornerà a essere pericolosa? Il voltafaccia di Eric

Quinn tornerà a essere la persona pericolosa di un tempo? Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano un qualcosa che potrebbe effettivamente farle perdere la ragione. Il voltafaccia di Eric cambia nuovamente le carte in tavola. Per chi se lo fosse perso, la Fuller tradisce suo marito con Carter. Quando viene a conoscenza del tradimento, il patriarca della famiglia Forrester annuncia il divorzio. Improvvisamente, dopo qualche tempo, strappa le carte e chiede a Quinn di tornare a casa, perdonandola.

Ma ecco che propone sia a lei che a Carter un patto indecente: possono continuare a vedersi di nascosto, per condividere la passione. Eric soffre di disfunzione erettile e non può dare tutto se stesso alla Fuller. Questo è il motivo per cui accetta che i due continuino a essere amanti. Ridge scopre tutto e si ribella. Infatti, si scontra animatamente sia con Eric che con Quinn. La sua reazione e una conversazione con Katie porta il capo della famiglia Forrester a prendere l’ennesima decisione sul suo matrimonio.

Di punto in bianco, Eric capisce che il suo piano non è per nulla positivo. Così, interrompe bruscamente tutto e chiede a Quinn di raggiungere Carter per porre fine alla loro relazione. Cosa deciderà di fare la Fuller? Lascerà per sempre l’avvocato e tornerà a essere definitivamente la signora Forrester? Probabilmente questa sarà la sua decisione iniziale, nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America. Ma potrebbe non essere la scelta definitiva, perché prova davvero qualcosa di speciale per Carter.

Dovrà scegliere tra loro, poiché non potrà più avere entrambi. Eric, invece, è convinto che mandare sua moglie a scaricare l’avvocato risolverà le cose. Ma le anticipazioni segnalano che non sarà così. Secondo Ridge il danno è fatto e, insieme a Brooke, è certo che Quinn non si allontanerà così facilmente da Carter. La svolta arriverà ben presto nella vita di Eric, in quanto Brooke sta spingendo Donna a riprovarci con lui!

Probabilmente per la Logan questa sarebbe la vendetta perfetta contro la sua acerrima nemica, ma rappresenta anche un modo per aiutare sua sorella a essere felice con Eric. Donna è ancora profondamente innamorata del Forrester e si avvicinerà a lui. Invece, pare che Katie cercherà di consolare Carter. Dunque, per Quinn si metterà davvero male.

Si pensa che queste situazioni la porteranno a perdere nuovamente la ragione e a tornare a essere una persona pericolosa. Eric capirà che nel suo matrimonio con Quinn i problemi continueranno a esserci e inizierà a pensare che forse Donna è la persona con cui dovrebbe stare. Ma quest’ultima dovrebbe fare attenzione alla follia della Fuller, da sempre disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi.

Quinn vedrà Donna intenta a trovare un modo per ‘rubarle’ il marito. Dunque, la vedrà inevitabilmente come una minaccia alla sua felicità. Sembra proprio che Sheila e Deacon non saranno gli unici a mettere in pericolo i protagonisti della soap opera nelle prossime puntate americane!