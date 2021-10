Beautiful puntate America, Katie e Carter insieme: Bill diventerà pericoloso

Lo Spencer non accetterà, come si poteva immaginare, la nuova love story della sua ex moglie e lotterà per riconquistarla, ma a modo suo

Per la trama di Beautiful le anticipazioni americane suggeriscono che Bill prenderà di mira Carter. Quest’ultimo giocherà con il fuoco andando contro il capo della Spencer Publications. Il padre di Liam e Wyatt è disposto a tutto pur di raggiungere quello che ora è il suo obbiettivo: riconquistare Katie. La più piccola delle sorelle Logan, ormai da tempo, non si fida più del padre di suo figlio Will. Per l’ennesima volta, ha ceduto alla tentazione baciando Brooke e questo Katie non può non metterlo in conto.

Tornato in libertà dopo essere stato in prigione con Liam, Bill è pronto a riprendere in mano la sua vita, ma niente è più come prima. La sua amata ex moglie non è più lì ad attendere un suo ritorno. Questa volta per lo Spencer sarà davvero dura trovare la soluzione giusta. Il motivo? La dolce Katie sembra trovare l’amore con un’altra persona, Carter. Anche lui sta soffrendo per una delusione d’amore. Ebbene, l’avvocato si ritrova triste e solo quando Quinn sceglie di tornare con Eric.

Katie e Carter si consolano a vicenda, ma non sanno che devono attendere il peggio. Nelle prossime puntate americane, Bill sarà davvero infastidito dalla presenza dell’avvocato nella vita della Logan. Quest’ultima dimostrerà di provare davvero qualcosa per Walton e le sue sorelle non potranno non notarlo. E mentre Bill chiederà sostegno a Brooke e Ridge per riconquistare Katie, Carter si farà strada da solo.

Come sta per accadere con Quinn, molto probabilmente lo Spencer tornerà a essere una persona pericolosa. Potrebbero accadere “cose terribili”, si legge tra le anticipazioni americane di SoapDirt, quando Bill scoprirà che la sua ormai ex moglie non vorrà più stare insieme a lui. Questo potrebbe succedere soprattutto perché lo Spencer verrà a conoscenza del fatto che Katie avrà aperto il suo cuore a Carter.

Come si può immaginare, Dollar Bill non accetterà assolutamente questa situazione. Sebbene sappia che sia pericoloso, Carter non si tirerà indietro quando si ritroverà coinvolto in una pericolosa battaglia. Dopo la delusione avuta con Quinn, Walter vedrà la Logan in modo decisamente diverso e i fan stanno già applaudendo a questa nuova coppia!

Le ultime indiscrezioni della trama di Beautiful che andrà in onda in America nelle prossime settimane segnalano che Bill avvertirà Carter di stare lontano dalla “sua donna”. Nonostante ciò, l’avvocato manterrà la sua posizione e la situazione inizierà a degenerare. Le cose per Walton potrebbero diventare davvero pericolose.