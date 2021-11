Beautiful puntate America: Taylor pronta alla feroce battaglia con Sheila

Le ultime anticipazioni americane hanno già segnalato il ritorno di Taylor Hayes in Beautiful. Nelle puntate che andranno in onda nei primi giorni di dicembre, la madre di Steffy tornerà ufficialmente in scena. L’ex moglie di Ridge tornerà a Los Angeles con uno scopo ben preciso: proteggere sua figlia e suo nipote Hayes da Sheila. Al momento, la giovane Forrester sta tentando di tenere lontana dalla sua nuova vita con Finn la Carter. Il medico, più volte, le mente e sembra che la dark lady riuscirà a farsi spazio tra loro.

I telespettatori americani sanno bene che John Finnegan fa del suo meglio per rispettare i desideri di Steffy e tenere la sua madre biologica fuori dalla sua vita. Sheila, però, non ha intenzione di farsi da parte, tanto che si allea con Deacon Sharpe – anche lui torna in scena. Questa situazione metterà inevitabilmente Steffy e Hope una contro l’altra. La giovane Logan, infatti, vuole dare a suo padre un’altra possibilità, sebbene tutti siano contrari e consapevoli del fatto che Deacon sia pericoloso.

Il fatto poi che sia alleato proprio con Sheila non può che rendere le cose più difficili. La Carter continuerà a insistere con i suoi loschi piani, ma non ha ancora messo in conto che avrà presto una nemica in più, che non si farà particolari problemi ad agire contro chiunque pur di proteggere i suoi figli. Taylor, con un volto tutto nuovo, tornerà protagonista della trama e si farà subito sentire.

L’ex moglie di Ridge punterà sulla sua posizione: è nonna del piccolo Hayes e non permetterà alla Carter di avere alcun contatto con lui. Dunque, per Sheila sta per arrivare un altro ostacolo sul cammino. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Carter dovrà escogitare nuove mosse per mantenere il controllo.

Non sarà facile per lei, visto che Taylor si muoverà altrettanto duramente per spingerla fuori dalla vita di Steffy, Finn e Hayes per sempre. Si preannuncia una guerra molto forte tra le due nonne di Los Angeles! Il pubblico vedrà la madre di Thomas mostrare tutto il suo lato protettivo e non mancheranno gli scontri accesi!

Questo è ormai certo. Sarà Krista Allen il nuovo volto di Taylor. I telespettatori – come già capitato in passato con altri personaggi – dovranno abituarsi al viso dell’attrice, che approda nel cast della nota soap opera americana. Anche perché sembra che la madre di Steffy e Thomas questa volta dovrà restare per un bel po’ di tempo in scena.