Beautiful, Steffy si trasforma in ‘cattiva’? Cambio look, Hope la fa infuriare

Cambio look per Steffy Forrester in Beautiful. Le ultime anticipazioni americane annunciano un nuovo cambiamento nella vita della giovane stilista, che decide di scurire completamente i suoi capelli. Infatti, nelle immagini riguardanti le prossime puntate in onda in America è possibile vedere la figlia di Ridge con una chioma più scura. C’è un motivo per cui la soap opera ha deciso di fare questa modifica al look di Steffy? Dietro potrebbe esserci l’idea di portare la Forrester ad assumere un ruolo da ‘cattiva’.

Nei prossimi episodi dovrà dare vita a una battaglia per tenere il male lontano dalla sua famiglia. Pare, però, che apparirà abbastanza prepotente con il suo modo di fare. Insieme a Liam metterà a dura prova Hope e John Finnegan. Il loro è scopo sarà ancora quello di tenerli il più lontano possibile dai loro rispettivi genitori, Deacon e Sheila. I due cattivi della soap opera formano un’alleanza che spaventa non poco Steffy e Liam. Mentre quest’ultimi trascorrono del tempo insieme con la loro piccola Kelly, Hope e Finn hanno modo di legare ancora di più.

Alarms go off for Steffy and Liam when they hear the 411 on Sheila and Deacon. Watch all-new episodes of #BoldandBeautiful on @paramountplus: https://t.co/jS6nkqYLm5. pic.twitter.com/9r9zj0sKef — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) October 27, 2021

La Logan e il medico si capiscono molto bene, visto che si trovano nella stessa situazione. Steffy farà la parte della moglie arrabbiata, il cui marito non segue non segue le regole. La scelta della soap potrebbe proprio essere quella di rafforzare l’aspetto della Forrester per farla apparire ancora più dura con Hope e Finn. Alcuni telespettatori americani trovano, però, questo cambiamento troppo drastico.

Steffy dimostrerà ancora di voler avere la situazione sotto controllo quando si tratterà di Sheila e Deacon. Ma il suo atteggiamento con Finn potrebbe risultare sempre più duro. Sebbene i telespettatori sappiano quanto i due siano pericolosi, vorrebbero vederla affrontare questo con empatia, soprattutto quando si tratta di Finn.

È normale che il giovane medico voglia conoscere di più le sue origini e così anche la sua madre biologica. Non sa effettivamente di cosa è capace Sheila e Steffy dovrebbe capirlo di più. Ebbene le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Finn sarà irritato dai continui attacchi che sua moglie riserverà alla madre.

In tutto questo, Steffy e Liam verranno a conoscenza della relazione amorosa nata tra Sheila e Deacon. La Forrester sarà furiosa di fronte alla notizia, mentre Hope non saprà come agire. Nonostante tutto, la Logan deciderà di dare una possibilità a suo padre. Non approva che i due siano coinvolti sentimentalmente, ma non si metterà contro Deacon.

Quando si renderà conto di ciò, Steffy andrà su tutte le furie! Non accetterà il fatto che Hope possa mettere in pericolo le loro famiglie, soprattutto perché sa che Kelly potrebbe capitare a casa sua e che Deacon è alleato di Sheila. Inoltre, resterà delusa quando noterà che Finn è davvero vulnerabile alla madre biologica e si convincerà del fatto che Hope potrebbe solo complicare le cose!

A questo punto, Steffy farà di tutto per cercare di portare la Logan a riflettere, ma probabilmente in modo brusco.