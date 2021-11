Beautiful, Ridge e Taylor: ritorno di fiamma o colpo di scena? Cosa si sa

Ridge e Taylor riporteranno il caos nella trama di Beautiful? Per anni, il Forrester ha mostrato la sua indecisione sulla donna che avrebbe voluto avere al suo fianco, passando dalla Hayes a Brooke, ripetutamente. Anche altri personaggi si sono intrecciati in questa storyline, come continua ad accadere al triangolo Liam, Hope e Steffy. Ora che è tornato il sereno per i Bridge, il ritorno di Taylor potrebbe essere devastante! Già la presenza di Deacon sta alterando la situazione.

Brooke, pur di stare a fianco a Hope, decide di dare la possibilità a Sharpe di dimostrare il suo cambiamento. Inizialmente, la Logan non approva la sua presenza nella vita della loro figlia. Dopo aver avuto un acceso confronto con quest’ultima, capisce che deve farsi da parte e permetterle di fare le scelte che ritiene giuste. Di fronte a questa decisione, Ridge non reagisce affatto bene. Lo stilista, appoggiato da Steffy e Liam, è convinto che Deacon sia ancora pericoloso.

Il fatto poi che sia vicino a Sheila fa aumentare i timori di questi tre protagonisti. In tutto questo dove si inserirà Taylor? Ovviamente si schiererà dalla parte di sua figlia Steffy. Non solo, appoggerà Thomas nel voler riavere la custodia completa di Douglas. Dunque, la Hayes sarà pronta a contrastare il volere delle Logan, ancora una volta.

Sembra che ci sarà spazio per una reunion dei genitori di Steffy e Thomas. Ridge e Taylor potrebbero ritrovarsi in tutto questo, anche perché Brooke avrà un pensiero completamente opposto al loro. Ma la Logan lascerà che il marito scivoli di nuovo tra le braccia della Hayes? Tutto può succedere nella trama di Beautiful.

Attenzione, però, perché la soap opera potrebbe regalare dei colpi di scena al pubblico. I telespettatori americani assisteranno al ritorno di Taylor nelle puntate che andranno in onda nei primi giorni di dicembre. Dunque, non manca molto e, al momento, c’è un altro personaggio che non sta vivendo serenamente la sua vita sentimentale.

Si tratta di Bill! Taylor potrebbe mai avvicinarsi allo Spencer? Sicuramente questa sarebbe una svolta del tutto inaspettata, visto anche quanto accaduto in passato. Ma si sa, la soap opera americana non si risparmia quando può puntare ai colpi di scena. Bill ora è solo, in quanto Katie ritrova la serenità insieme a Carter.

Pare che lo Spencer continuerà a lottare per la Logan, ma potrebbe comunque farsi consolare da un’altra donna. Al momento, però, sembra più probabile che Deacon e Sheila spingano Ridge tra le braccia di Taylor, per allontanarlo da Brooke!