Beautiful: Taylor di nuovo contro le Logan, cosa accadrà al suo ritorno

Taylor non avrà solo una guerra da combattere quando tornerà al centro delle puntate di Beautiful. La madre di Steffy e Thomas è pronta a tornare in scena con una nuova trama avvincente. C’è grande attesa per il suo ritorno visto che darà un’importante scossa alle ultime vicende. Steffy si trova al momento in una situazione scomoda. La lotta contro Sheila si fa sempre più dura, anche perché ora c’è di mezzo anche il ritorno improvviso di Deacon.

Le scelte di Hope, poi, non sono d’aiuto e quindi per Steffy la situazione peggiorerà. In suo soccorso arriverà Taylor, questa volta interpretata da Krista Allen. L’attrice è già sul set, ma le puntate in cui i telespettatori americani assisteranno al suo ritorno sono previste per i primi di dicembre. Non sarà solo Steffy ad aver bisogno di una mano. Anche Thomas avrà non pochi ostacoli da superare. Sembra che nelle prossime puntate, in onda in America, il giovane Forrester cercherà di ottenere la piena custodia di Douglas.

Hope e Liam si stanno prendendo cura di lui e Thomas presto si ribellerà. A farlo sapere è il suo interprete, Matthew Atkinson. L’attore si è espresso sulla questione attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Ha condiviso un’adorabile foto che ritrae Thomas mentre tiene in braccio Douglas. Ebbene, l’attore appare certo del fatto che il suo personaggio dovrebbe tornare a vivere insieme al figlio.

Chiede ai fan: chi tra loro pensa che il bambino dovrebbe stare insieme a suo padre e che Liam dovrebbe concentrarsi di più sui suoi figli? Dimostra di non essere d’accordo sul fatto che Hope stia crescendo Douglas al suo posto. Ed ecco che dello stesso avviso è l’attrice Krista Allen, la nuova interprete di Taylor Hayes in Beautiful.

L’attrice lancia così una bella anticipazione. “Caro, è ora che tu abbia la piena custodia”, ha scritto sotto il post condiviso dal collega, come se stesse parlando Taylor a suo figlio. Sono diversi telespettatori a credere che Thomas meriti una trama migliore e, soprattutto, di trascorrere tutto il tempo che vuole con Douglas.

Ad aiutarlo in questo ci penserà presto sua mamma, la quale potrebbe ritrovarsi nuovamente contro le Logan. Sicuramente Brooke non apprezzerà il fatto che Taylor andrà contro Hope per aiutare Thomas. La moglie di Ridge vedrà il tutto come un attacco e quasi certamente inizierà tra loro una nuova lotta!