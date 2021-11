Beautiful puntate America: Hope e Liam, è rottura? Un grosso conflitto

Hope lascerà Liam sconvolto quando gli annuncerà che sta davvero dando un’altra possibilità a Deacon, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America. Le ultime anticipazioni fanno sapere che la giovane Logan sarà ancora pronta a tutto pur di reintrodurre il padre, appena uscito di prigione, nella sua vita. Ebbene Hope non avrà paura di mettere a rischio il suo matrimonio con Liam, in quanto è certa che dovrebbe comprenderla più di chiunque altro.

Il motivo? La Logan non ha mai allontanato Bill dalle loro vite, sebbene in passato abbia commesso dei crimini. I due Spencer finiscono in prigione e quando tornano in libertà Hope non impedisce al suocero di stare accanto a loro. Per tale motivo, non crede che Liam possa in qualche modo pensare di poter essere di intralcio alla sua voglia di avere un rapporto con Deacon. Ormai la figlia di Brooke è decisa e ferma nella sua posizione e non permetterà a nessuno di intromettersi.

Chiederà a Liam di rispettare la sua decisione di avere Deacon nella sua vita e anche in quella dei bambini. Se lui non accetterà, ci sarà un grosso conflitto nel loro matrimonio. Ed è molto probabile che ci sarà, visto che Liam si ribellerà a questa sua decisione! Dunque, i Lope rischieranno di andare incontro a una nuova rottura nelle prossime puntate americane di Beautiful. La situazione potrebbe sfuggire di mano a entrambi dopo il ritorno di Deacon.

La notizia non farà piacere neanche a Steffy, che resterà sconvolta di fronte al racconto di Ridge. Quest’ultimo le rivelerà quanto è appena accaduto a casa di Brooke. Quando rientra a casa, lo stilista si ritrova di fronte a una scena inaspettata: Deacon è insieme a Brooke e Hope. Immediatamente, il figlio di Eric invita Sharpe a lasciare la loro abitazione.

Ma, inaspettatamente, Brooke si schiera dalla parte di Hope e Deacon! La Logan cede all’ultimatum della figlia e accetta che abbia finalmente un rapporto con suo padre. Questo causerà, nei prossimi episodi, dei conflitti inevitabili tra i Bridge. Brooke non è pienamente convinta della sua decisione, ma non vuole perdere Hope.

Pertanto, si ritrova costretta ad accettare il suo volere. Hope si ribella a Ridge, facendogli notare che non è lui suo padre, bensì Deacon. Nessuno può impedirle di avere un rapporto con il suo vero papà, neanche il Forrester. Dalle anticipazioni americane si sa che Ridge farà un accordo rischioso con Liam.

I due uniranno le loro forze per tenere Deacon lontano da Hope e Brooke. Questo loro patto, però, potrebbe generare delle complicazioni per le due coppie storiche. Sia Brooke che Hope potrebbero non reagire bene. Non solo, Sheila sarà ancora pronta a tutto pur di ottenere i suoi scopi e sembra pronta a mettere in atto altri piani che includeranno Deacon.