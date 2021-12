Beautiful puntate America, Steffy gioca duro: la vita di Ridge stravolta

La vita di Ridge verrà stravolta nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le ultime anticipazioni americane annunciano un sacco di drammi per lo stilista. Ad assumere un ruolo importante in questa fase della trama sarà Steffy. Proprio lei cercherà di giocare duro per separare una volta per tutto Ridge e Brooke. Così, potrà far tornare suo padre tra le braccia di sua mamma, Taylor. Tutto questo non sarà altro che una conseguenza a quello che già sta accadendo nelle puntate che stanno andando in onda in America.

Ridge è pronto a lasciare la casa in cui vive con Brooke, pur di allontanarsi dalle ultime dinamiche. Hope non ne vuole a che sapere: lei continuerà a rendere Deacon partecipe della sua vita. Per chi non lo sapesse, il padre della giovane Logan fa ritorno a Los Angeles dopo essere stato scarcerato. Liam, Steffy, Ridge e Brooke dimostrano di essere fortemente contrari alla sua presenza nella vita di Hope, in quanto lo ritengono una persona pericolosa.

Ma mentre i primi tre restano fermi nella loro posizione, Brooke cambia idea. Dopo aver avuto un confronto con sua figlia, capisce che la deve lasciare libera di scegliere se avere oppure no Deacon vicino. Ed è in questo momento che inizia una crisi per i Bridge. Lo stilista non ha alcuna intenzione di accettare che Sharpe rientri nelle loro vite.

Per il momento, però, non ottiene la risposta che avrebbe voluto da Brooke. Infatti, quest’ultima addirittura gli fa presente che la casa in cui vivono è la sua e, dunque, è libera di decidere se fare entrare oppure no il padre di sua figlia. Nel corso delle prossime puntate americane, Ridge si aprirà con Steffy e Thomas.

Lo stilista farà sapere loro che ha un brutto presentimento: qualcuno presto si farà male. I due ragazzi ricorderanno al padre che non è solo. Ed ecco che farà il suo ritorno Taylor Hayes! Dunque, è facile pensare che le cose si complicheranno molto presto! A creare ancora più confusione per i Bridge ci penserà Steffy.

La giovane stilista ricorderà a Ridge il suo passato con Taylor, facendogli presente che insieme erano molto felice. Farà del suo meglio per fargli capire che Brooke potrebbe non essere la donna giusta per lui. Steffy spingerà Ridge a lasciare definitivamente la Logan e a tornare tra le braccia di sua madre!

Con il ritorno di Deacon, improvvisamente, la serenità che hanno raggiunto con Brooke sembra non esserci più. E il fatto che stia tornando anche Taylor non farà che peggiorare la situazione.