Beautiful puntate America, Brooke inquieta: Taylor la stronca e ‘vince’

Un altro scontro tra Brooke e Taylor dopo anni di rivalità in Beautiful vede un’unica ‘vincitrice’, se così si può dire. La madre di Steffy e Thomas riesce ad avere la meglio durante questo confronto, secondo le ultime anticipazioni americane. Il pubblico in America ha potuto assistere, nella serata di ieri, all’incontro tra le due storiche rivali, gestito alla grande dalla psicologa. Facendo il punto della situazione, Brooke appare molto timorosa dopo il ritorno di Taylor a Los Angeles.

Tra lei e Ridge le cose non stanno andando bene. Per loro questo è sicuramente un momento delicato, visto quanto sta accadendo con Hope e Deacon. Oltre ciò, c’è Steffy che vorrebbe vedere i suoi due genitori tornare a essere una coppia. Ebbene, la stessa Taylor ammette di non aver mai smesso di amare Ridge. Nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di superare i limiti.

Assicura al suo ex marito che rispetta il suo matrimonio con Brooke e che sta semplicemente cercando di imparare a essere sincera. Sa che lo stilista sta vivendo un brutto momento con la Logan e vorrebbe solo che lui fosse felice. Nel frattempo, Steffy non si ferma. Parla con suo padre dell’atteggiamento negativo di Brooke, che preferisce appoggiare Deacon piuttosto che suo marito.

La Logan, invece, discute con Katie sul ritorno di Taylor a Los Angeles, di pessimo tempismo. La madre del piccolo Will tenta di far capire a sua sorella che dovrebbe provare a capire la prospettiva di Ridge e di non pensare in negativo sulla Hayes. Ed ecco che Brooke decide di affrontare ancora Taylor.

La psicologa non capisce il motivo per cui la Logan sia così sorpresa del suo ritorno, visto che la sua famiglia vive proprio lì. Risponde una volta per tutte alla curiosità della sua rivale, ammettendo di non essere attualmente impegnata con qualcuno. A questo punto, Taylor stronca Brooke facendole notare che non ha mai avuto bisogno di un uomo per essere felice.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, la madre di Hope accusa il colpo. Infatti, la Hayes crede che la Logan sia una persona che invece non riesce a stare sola, senza un uomo. Al contrario, Taylor sente di essere una donna che ha potuto trovare la felicità e la realizzazione affidandosi solo a se stessa, sebbene abbia sempre bisogno di avere accanto la sua famiglia.

E il discorso finisce su Steffy e Hope. La psicologa riflette sul fatto che Brooke è riuscita a finire con Ridge e sua figlia con Liam. “Hope è una vera vincitrice, proprio come te Brooke”, dichiara Taylor. Ma la Logan precisa che non le piace vedere il tutto come un gioco con vincitori e vinti.

Brooke vuole solo assicurarsi che non ricadano nei vecchi schemi, chiedendole se dopo tutti questi anni passati a essere rivali potrebbero finalmente essere amiche. Arriverà finalmente la pace tra queste due storiche nemiche della soap opera americana?

Le anticipazioni parlano del contrario: sono previste nuove battaglie per loro! Intanto, anche un’altra donna mostra tutta la sua preoccupazione dopo il ritorno di Taylor. Si tratta di Sheila Carter, che però riceverà presto una proposta inaspettata!