Beautiful puntate America, Brooke tradisce Ridge e qualcuno la becca

Come già si sospettava, Brooke tradisce Ridge con Deacon. Ebbene sì, le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che la Logan cade nella trappola messa in atto da Sheila e trascorre una notte di passione con il suo ex amante. Il tutto accade proprio a casa sua, in una serata in cui si sente delusa dal fatto che Ridge non sarebbe tornato per festeggiare con lei il Capodanno.

Infatti, lo stilista parte per lavoro e non fa in tempo a rientrare per trascorrere la festività con sua moglie. A questo punto, Deacon si offre di farle compagnia. Brooke inizia a bere, convinta che le bevande che ha ordinato sia analcoliche. E qui c’è lo zampino di Sheila. Come già anticipato, la Carter viene minacciata dalla Logan e decide di vendicarsi.

Sa che la madre di Hope non beve da tempo e così decide di scambiare le bottiglie analcoliche con l’alcol. Ed ecco che Brooke e Deacon si ubriacano e iniziano a ridere insieme su cose banali. Sharpe confessa alla Logan di averla sognata in carcere e indossa un capello di Babbo Natale per rendere ancora più scherzosa l’atmosfera.

Non solo, ricorda quanto fossero fantastici insieme con la loro intensa connessione. Inizialmente lei cerca di spegnere la sua passione, ma Deacon sente che sta dicendo la verità. A questo punto, confessa di non aver mai smesso di amarla. Ed è così che scatta un bacio passionale tra loro.

Ciò che in quel momento non immaginano è che qualcuno di inaspettato li sta osservando dalla finestra. Si tratta del piccolo Douglas, il quale sbircia dalla finestra e vede Brooke che bacia Deacon con passione.

Questo è ciò che è accaduto nella puntata di Beautiful andata in onda ieri in America. Nei prossimi episodi, i telespettatori vedranno la Logan svegliarsi in preda al panico per ciò che ha fatto.

Proverà a nascondere il tradimento, ma Ridge capirà che è accaduto qualcosa di strano. Inoltre, non saprà spiegarsi come possa essersi ubriacata, visto che le bottiglie che aveva ordinato erano analcoliche.

Non sa chiaramente che dietro c’è lo zampino di Sheila! Uscirà fuori la verità sul tradimento? Douglas potrebbe rivelare tutto quanto a suo padre Thomas, il quale non se ne starà di certo in silenzio.

Lui e Steffy sognano un ritorno di fiamma tra Taylor e Ridge. Questo potrebbe essere il momento migliore per i loro due genitori, visto il tradimento di Brooke.

Se la potrebbe vedere brutta anche Sheila, però. Se la verità venisse a galla, sicuramente Finn non riuscirebbe ad accettare un simile comportamento della madre biologica.

Intanto, Brooke allontanerà sicuramente Deacon da casa sua e questo sconvolgerà non poco Hope.