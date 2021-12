Beautiful, Steffy senza freni: l’amara confessione su Brooke turba Ridge

Steffy nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America si lascia andare a un’ammissione su Brooke. La giovane stilista si ritrova a parlare alla Forrester Creations con Ridge e Thomas degli ultimi avvenimenti. Non crede che Hope debba dare a Deacon l’opportunità di entrare nelle loro vite così facilmente. Pensa che sia ancora una persona pericolosa e che tutti loro ne faranno le spese. Ma ormai Hope è totalmente sicura di voler dare questa chance a suo padre e non permetterà a nessuno di inserirsi tra loro.

Per questo motivo, ha un duro confronto con Ridge, il quale le chiede di lasciare la casa di Brooke, dove vivono tutti insieme. Sua moglie, però, non prende bene tale richiesta e assicura a Hope che non dovrà andare via. Non solo, la Logan si schiera contro Ridge nella questione riguardante la presenza di Deacon. Come già anticipato, Steffy tenterà di convincere suo padre a riflettere sul suo matrimonio con Brooke. Le anticipazioni americane rivelano che Ridge è irritato dalle parole di sua figlia.

Steffy, però, continua a portare avanti la sua teoria, affermando che insieme a Taylor era un uomo più felice. Pertanto, chiede allo stilista se valesse la pena stare con Brooke, accettando tutta l’angoscia e la frustrazione che ha causato nel tempo. Ridge non crede che sia la Logan il problema, bensì Deacon. Thomas appoggia, ovviamente, Steffy in tutto questo, menzionando i ricordi felici che ha sul periodo che Ridge ha trascorso insieme a Taylor.

Steffy ricorda il peggior tradimento di Brooke, la quale si lasciò trasportare dalla passione con Deacon, che all’epoca era il marito di sua figlia Bridget. A questo punto, Ridge chiede a sua figlia di essere sincera: non ha mai perdonato Brooke per quanto accaduto in passato? Ebbene, Steffy ammette di non essere mai riuscita a farlo, sebbene abbia fatto dei tentativi.

Né lei né Thomas hanno mai perdonato la Logan per aver ‘distrutto’ la loro famiglia, in cui era presente Taylor. Steffy si chiede, a questo punto, fino a quando suo padre reggerà i drammi causati da Brooke. Di fronte alle loro parole, Ridge resta profondamente turbato.

La conversazione preannuncia il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles. La madre di Steffy e Thomas tornerà per proteggere i suoi figli e molto probabilmente si ritroverà a combattere anche contro Sheila Carter.

Ma attenzione, perché si inserirà nella crisi dei Bridge. Lei assumerà un ruolo importante in tutto questo e dall’altra parte Deacon si farà strada per riconquistare il cuore di Brooke.