Beautiful Taylor torna, ma rischia la vita: la minaccia è pesante

La madre di Steffy e Thomas sta per fare il suo epico ritorno in scena e Sheila Carter si dice pronta a concludere ciò che lasciò in sospeso diversi anni fa

Taylor Hayes farà presto ufficialmente il suo ritorno nella trama di Beautiful! Le anticipazioni americane fanno sapere che proprio in questi giorni il pubblico in America la vedrà tornare in scena. Ma attenzione perché la madre di Steffy e Thomas sarà in realtà in serio pericolo. Al momento, sua figlia sta lottando contro Sheila Carter. Quest’ultima è pronta a tutto pur di avere un rapporto con il figlio ritrovato, John Finnegan, attuale marito di Steffy. Il ritorno della temutissima dark lady e quello di Deacon Sharpe stanno indubbiamente creando un po’ di caos tra le coppie.

Mentre Finn vorrebbe conoscere meglio sua mamma, ma non lo fa per rispettare il volere di Steffy, Hope non ascolta nessuno e introduce Deacon nella sua vita. Questo crea un’aria di crisi per Ridge e Brooke. Intanto, vedendo il suo alleato fare progressi, Sheila si dice sconvolta poiché ancora non è riuscita a instaurare un rapporto con Finn. Non crede che Steffy abbia il diritto di tagliarla fuori così. Ed ecco che a questo punto, discutendo con Deacon della situazione, Sheila minaccia di uccidere Taylor!

La Carter ha sempre dimostrato di essere disposta a fare qualsiasi cosa pur di ottenere i suoi obbiettivi. Nel suo mirino finiscono inevitabilmente sia Taylor che Steffy. Ma anche lei dovrebbe fare attenzione, perché la Hayes non ha alcuna intenzione di lasciare che sua figlia finisca tra le sue grinfie, dunque farà di tutto per proteggerla.

Inoltre, Sheila dimostra una certa gelosia per la vicinanza che ora c’è tra Deacon e Brooke. Addirittura, secondo le anticipazioni americane, tenta di sedurre Sharpe, senza ottenere il risultato sperato. Infatti, il padre di Hope non è interessato ad avere un rapporto passionale con lei. Quando viene respinta, tenta di convincere Deacon che stava solo scherzando.

Sheila non crede che Brooke cadrà di nuovo nella tentazione, sebbene attualmente sia in crisi con Ridge. Nel frattempo Steffy complica ancora di più la situazione, cercando di convincere suo padre a dare una svolta alla sua vita. Secondo la giovane Forrester, Brooke potrebbe non essere la donna giusta per lui.

Non solo, parlando con Thomas, la stilista pensa a quanto possa essere difficile per Taylor vedere Ridge e Brooke insieme. Tutto questo preannuncia l’epico ritorno della Hayes, che dovrà stare molto attenta alle prossime mosse di Sheila.

Già in passato, le due si sono ritrovarono l’una contro l’altra. La Carter provò a ucciderla, sparando contro lei e Brooke.