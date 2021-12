Beautiful puntate America, Brooke sconvolgerà Hope: la scelta su Deacon

Le ultime anticipazioni americane segnalano una svolta in Beautiful per quanto riguarda Brooke, Hope e Deacon. Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, la Logan prenderà una dura decisione su Sharpe, che sconvolgerà sua figlia. Inizialmente quando il suo ex amante torna a Los Angeles, Brooke dimostra di non avere alcuna intenzione di renderlo partecipe delle loro vite.

Successivamente, cambia completamente idea. Hope le fa presente che è pronta a lasciare la loro casa, insieme a Liam e ai bambini, se non sarà dalla sua parte. E così la Logan si ritrova a dover mettere da parte i suoi pensieri negativi e a schierarsi contro Ridge. Permette così a Deacon di entrare in casa loro ogni volta che Hope ne sente il bisogno.

Ecco, però, che Brooke si ritroverà a bandire Sharpe dalla sua abitazione, cosa che sicuramente farà felice suo marito. Tutto questo accadrà quando Hope spererà che i suoi genitori un giorno potranno costruire un vero legame e diventare tutti insieme una famiglia. A complicare la situazione ci penserà Sheila.

Brooke minaccia la Carter, che giura vendetta. Nei prossimi episodi americani di Beautiful, la temutissima dark lady farà cadere la Logan in una vera e propria trappola. Come già anticipato, Sheila farà ubriacare Brooke, scambiando le bottiglie analcoliche con dello champagne. Inconsapevole di questo folle piano, la madre di Hope si ubriacherà.

In questa fase della trama, Ridge partirà per un viaggio di lavoro e la Logan trascorrerà del tempo proprio con Deacon. Non si sarà ancora cosa accadrà di preciso tra i due ex amanti, ma Brooke deciderà di allontanarlo.

Questa sua decisione confonderà Ridge, il quale non riuscirà a comprendere questo improvviso cambio di rotta della moglie. Sembra, però, che il Forrester non si farà troppe domande, in quanto sarà felice del fatto che Deacon resterà lontano da loro.

Hope potrà continuare a vedere suo padre, ma non a casa di Brooke, dove attualmente vive con Liam e i bambini. La notizia farà felice anche lo Spencer, da sempre contrario alla presenza di Sharpe.

La Logan continuerà a mantenere il segreto su quella notte e non permetterà né a Hope né a Ridge di conoscere i dettagli dietro questo improvviso voltafaccia.

Deacon sarà sconvolto per aver perso tutti i progressi fatti con Brooke. Ma si sa nella soap opera americana i segreti non durano troppo a lungo e la verità su quella notte potrebbe allontanare Ridge dalla Logan.

Cosa accadrà davvero tra Brooke e Deacon? Sicuramente ci sarà un avvicinamento e Sheila festeggerà per aver ottenuto un risultato con il suo piano. Nel frattempo, Hope sarà adirata con sua madre e non mancheranno di certo gli scontri!