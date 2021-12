Beautiful: Brooke minaccia Sheila, ma cadrà vittima di un folle piano

By

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Brooke cadrà vittima di losco piano di Sheila. Il tutto accadrà proprio questa settimana, subito dopo Natale. Le anticipazioni svelano che i telespettatori in America ne vedranno delle belle. Le due avranno un confronto feroce, a seguito del quale la Carter darà vita a delle azioni drastiche. Infatti, la Logan subirà la vendetta della dark lady.

Il pubblico americano ha appena assistito a tre importanti ritorni a Los Angeles. Deacon Sharpe, Sheila e Taylor tornano dopo tanto tempo di assenza e cambiano completamente le dinamiche della trama. Innanzitutto, Taylor invita la nemica numero uno di Steffy alla festa di Natale, così da permetterle di stare a fianco al figlio ritrovato, John Finnegan.

Il suo sembrerebbe essere un piano per tenere sotto controllo la Carter. In ogni caso, quest’ultima crede che questo per lei potrebbe essere un buon inizio. E chi si aspettava subito uno scontro tra Sheila e Taylor pare debba ancora attendere. Ad affrontare la dark lady, oltre Steffy, ci penserà anche Brooke nei prossimi episodi americani.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila sarà ancora felicissima del miracolo natalizio. Ma la sua felicità verrà stravolta quando incontrerà la Logan. Nell’anteprima è possibile vedere le sue scambiarsi parole dure. Brooke avrà le sue ragioni, in quanto continuerà a considerare la Carter come una persona pericolosa per tutti.

Brooke minaccerà Sheila: le assicurerà che farà in modo che venga fatta fuori dalle loro vite. La Carter non prenderà alla leggera la minaccia della moglie di Ridge e non intenderà rischiare che qualcuno interferisca con il suo obbiettivo, ovvero quello di entrare a far parte della famiglia di Finn.

Così, Sheila metterà in atto una vendetta contro Brooke. Cosa farà questa volta la temutissima dark lady di Los Angeles? Ebbene preparerà un folle piano, che sembrerà riportare tutto al passato. In effetti, la Carter farà una mossa che ha già compiuto Quinn, diverso tempo fa.

La vendetta di Sheila includerà la sostituzione della bevanda analcolica di Brooke con champagne vero e proprio. Come si può già intuire, lo scopo della Carter sarà quello di riavvicinare la Logan all’alcol.

Inconsapevole di ciò, la Logan si ubriacherà, mentre Ridge sarà fuori città per lavoro. Il piano di Sheila prevederà un riavvicinamento passionale tra Brooke e Deacon? Sembra proprio di sì! Va considerato che, al momento, i Bridge sono in crisi.

Ma la Carter dovrà fare comunque attenzione a queste sue mosse. In realtà, potrebbe rovinare tutto, in quanto Finn non accetterebbe mai un simile comportamento.