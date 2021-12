Beautiful, Bill e Ridge alleati? Non è mai successo prima, un’epica alleanza

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Bill e Ridge dalla stessa parte! Per la prima volta, come fa notare anche CelebrityLaundry, i due rivali si ritrovano a voler raggiungere lo stesso obbiettivo, ovvero quello di eliminare Deacon. Ma mentre lo Spencer si ritrova a vivere questa situazione da dietro le quinte, il Forrester è un grande protagonista di questa battaglia. Non ha alcuna intenzione di permettere a Hope di trasportare suo padre nelle loro vite, tanto che è ormai in contrasto con il volere di Brooke.

Infatti, la Logan è decisa a sostenere sua figlia, la quale vuole a tutti i costi ricucire un rapporto con Deacon. Il ritorno di Sharpe a Los Angeles, come anche quello di Sheila Carter, porta un po’ di scompiglio tra le varie coppie. In particolare, i Bridge si ritrovano ad affrontare una dura crisi! Ridge chiede addirittura a Hope di lasciare la casa dove vivono tutti insieme, pur di tenere lontano Deacon. Ma Brooke non lascerà andare sua figlia.

Pertanto, sottolinea apertamente allo stilista che quella in cui vivono è casa sua e decide lei chi entra e chi esce. In questo modo, gli anticipa che Deacon potrà avere accesso alla loro abitazione tranquillamente. Ridge dovrà trovare ora un modo per riportare le cose al loro posto e potrebbe trovare un valido alleato proprio nel suo più grande rivale, Dollar Bill!

Le anticipazioni fanno sapere che il capo della Spencer Publications nelle prossime puntate americane riceverà una richiesta di aiuto da parte di Liam. Sebbene l’ultima volta il marito di Hope si sia ritrovato nei guai proprio a causa del losco piano di suo padre, è proprio a lui che chiederà supporto e sostegno contro Deacon.

Scendendo nel dettaglio, Liam vorrà da Bill un consiglio su come agire per allontanare Sharpe dalla vita di Hope. Ebbene, lo Spencer non si tirerà indietro e cercherà di aiutare suo figlio a raggiungere l’obbiettivo. Questo lo porterà inevitabilmente dalla parte di Ridge. Deacon, dunque, dovrà stare molto attento nelle prossime puntate americane.

Non solo Ridge, ma anche Liam e Bill trameranno alle sue spalle. Nonostante ciò, Sharpe si farà comunque forte del sostegno delle Logan e la situazione sembra destinata a peggiorare. Il ritorno di Taylor Hayes porterà nuovi e interessanti colpi di scena. La madre di Steffy e Thomas potrebbe dividere Ridge e Brooke una volta per tutte.

Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nella trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda in America. Un’alleanza tra Bill e Ridge sarebbe sicuramente epica!