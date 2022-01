Beautiful, Douglas svelerà il segreto di Brooke? Le anticipazioni americane

Sarà Douglas a svelare il segreto di Brooke nelle prossime puntate americane di Beautiful? Al momento negli episodi in onda in Italia, tra i Bridge è tornata finalmente la serenità. Ma le ultime anticipazioni ci dicono che ben presto la situazione diventa nuovamente rischiosa per la coppia. Innanzitutto si ritrovano l’uno contro l’altra per Deacon e Hope. Mentre Ridge è da sempre convinto che Sharpe dovrebbe stare lontano dalle loro vite, Brooke appoggia sua figlia e permette al suo ex amante di mostrare il suo cambiamento.

Ma ecco che accade qualcosa di inaspettato. La Logan minaccia Sheila, la quale decide di vendicarsi. Ebbene la dark lady fa in modo che la madre di Hope torni a bere. Sostituisce così le bevande analcoliche con dello champagne, proprio nel momento in cui Ridge si trova fuori città per lavoro. Brooke trascorre la notte con Deacon e tra loro scatta la passione.

Si ubriacano e mentre si scambiano un bacio Douglas assiste alla scena osservandoli dalla finestra. Vede, dunque, Brooke che bacia Babbo Natale. Infatti, Deacon in quel momento indossa con il cappello natalizio. Nelle prossime puntate americane la Logan si risveglierà insieme a Sharpe e temerà il peggio.

Lo bandirà da casa sua e ricomincerà a bere. A volere delle spiegazioni non sarà solo Ridge ma anche Hope. I due vorranno sapere il motivo per cui ora vuole tenere Deacon distante. Brooke farà sapere loro di essere ricaduta nella tentazione dell’alcol, ma non svelerà tutta la verità su quella notte.

Ora le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che sarà Douglas a rivelare il suo segreto. Questo potrebbe essere il modo in cui Hope scoprirà cos’è accaduto tra Brooke e Deacon. Il bambino potrebbe non svelare subito il tradimento ai danni di Ridge, in quanto non vorrà mettere nei guai la Logan.

Ma è facile immaginare che Douglas si lascerà sfuggire qualcosa con Hope. Dunque, pare che la prima a scoprire la verità sarà la moglie di Liam. C’è sicuramente un motivo per cui gli scrittori di B&B hanno fatto sì che Douglas assistesse alla scena.

Sembra che il figlio di Thomas rivelerà il grande segreto in modo innocente e Hope metterà insieme i pezzi del puzzle. Le anticipazioni svelano che il momento di passione tra Brooke e Deacon causerà enormi drammi.

Solo ieri si parlava della possibilità di vedere Taylor dalla parte della Logan, finalmente. Mentre Douglas potrebbe rivelare il segreto, la Hayes potrebbe invece scoprire il folle piano di Sheila e agire.