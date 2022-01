Beautiful, Hope e Liam: la confessione di Douglas insospettirà la coppia

Hope e Liam si ritroveranno di fronte a una confessione che li lascerà perplessi. La trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda in America vede al centro della scena la crisi tra Brooke e Ridge. E nelle prossime puntate americane la situazione potrebbe di gran lunga peggiorare. Nessuno sa ancora che la Logan, durante la vigilia di Capodanno, non si è lasciata andare solo all’alcol. Tutti sanno ormai che è ricaduta in questa tentazione e che sta cercando di superare questo momento difficile.

Al suo fianco c’è Ridge, ma è inconsapevole di ciò che realmente sta accadendo. Infatti, Brooke sta tenendo stretto un grande segreto. Durante quella notte, non solo si è ubriacata, ha anche baciato Deacon! Non sa che dalla finestra, Douglas ha assistito al bacio! Il piccolo, però, non ha riconosciuto Sharpe, ha solo visto la Logan baciare Babbo Natale, visto che Deacon portava il famoso cappello natalizio.

Taylor si farà avanti per aiutare Brooke ad affrontare la sua ricaduta nell’alcol, sia come amica che come professionista. La sua vicinanza, però, sconvolgerà non poco la Logan, che temerà di uscire allo scoperto sul tradimento a Ridge. Non solo, la madre di Steffy e Thomas sarà l’unica a intuire che dietro quanto accaduto a Brooke ci sia lo zampino di Sheila.

La situazione peggiorerà quando Hope vorrà sapere il motivo per cui sua madre ha appena bandito da casa sua Deacon. Non accetterà questo cambio di posizione di Brooke e vorrà conoscerne il motivo. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che sarà Douglas colui che alimenterà i sospetti della moglie di Liam!

Ebbene, il bambino porterà avanti la sua versione dei fatti di fronte alla giovane coppia. Rivelerà di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Questa sua rivelazione lascerà Hope e Liam abbastanza perplessi. Lo Spencer crederà che Douglas dovrebbe riposare. Ma il figlio di Thomas e Caroline insisterà con la sua versione e porterà indubbiamente nuovi drammi.

Sia Liam e che Hope interrogheranno Douglas, il quale potrebbe sicuramente aiutarli a inserire il pezzo del puzzle mancante sulla vigilia di Capodanno di Brooke. Ed ecco che la coppia sarà sul punto di scoprire che la Logan ha tradito Ridge baciando Deacon.

A questo punto, Hope cercherà un confronto con sua madre per spingerla a raccontarle la verità. Penserà che suo padre abbia appunto a che fare con la ricaduta di Brooke e farà pressioni a quest’ultima, affinché confessi.

Riusciranno Hope e Liam a scoprire come stanno davvero le cose? La Logan non sembrerà affatto propensa a svelare il suo tradimento e tenterà in tutti i modi di tenere lontano Deacon da casa sua e dalla sua vita!

Douglas avrà chiaramente un ruolo centrale in tutto questo. La bocca della verità!