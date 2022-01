Beautiful, Brooke: la sua vita a pezzi, ma il segreto di Sheila verrà fuori

La vita di Brooke andrà a pezzi nelle prossime puntate americane di Beautiful. Questo ormai sembra certo. Una volta che Ridge avrà scoperto del bacio che si è scambiata con Deacon durante la vigilia di Capodanno e che gli ha tenuto nascosto per tutto questo tempo, non ci sarà via di scampo per lei. Ma anche la Logan si ritroverà a scoprire qualcosa che la manderà su tutte le furie. La madre di Hope comprenderà finalmente il vero motivo per cui è ricaduta nella tentazione dell’alcol e indubbiamente cercherà vendetta.

Quando Brooke minaccia Sheila non ha idea di cosa stia scatenando. Vorrebbe solo tentare di tenerla lontana dalla sua famiglia e da Steffy, Finn e Hayes. Non si fida di lei e ovviamente non ha torto, considerando quello che fa in seguito. La Carter non è cambiata per nulla ed è possibile notarlo attraverso ciò che fa alla Logan. Nei prossimi episodi in onda in America, Brooke continuerà a incolpare se stessa per aver ripreso a bere ed essersi così ubriacata, inconsapevole di ciò che in realtà è successo.

La madre di Hope per festeggiare la vigilia di Capodanno preferisce ordinare delle bevande analcoliche. A questo punto Sheila agisce, scambiandole con lo Champagne. Ed ecco che, con Ridge lontano da Los Angeles per motivi di lavoro, Brooke trascorre la serata ubriaca insieme a Deacon. Una svolta disastrosa per la vita della Logan.

Al suo ritorno il Forrester scopre che sua moglie ha bevuto parecchio e che questo la sta fortemente destabilizzando. Brooke, però, tiene a tutti nascosto il bacio dato a Deacon. L’unico ad aver assistito alla scena è Douglas, il quale ne parla con Hope e Liam! Tutto questo potrebbe costare parecchio alla Logan e rimandare Ridge direttamente tra le braccia di Taylor.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che, quando la sua vita sarà andata completamente a pezzi, scoprirà la mossa di Sheila! Ma come uscirà fuori il segreto che la dark lady sta mantenendo? Ci sono delle ipotesi al riguardo. È certo che la verità verrà svelata, ma ancora non si sa come.

Brooke potrebbe scoprirlo sentendola parlare con qualcuno del suo piano oppure potrebbe essere Deacon colui che strapperà la verità a Sheila, per poi rivelare ogni cosa. Al momento, sembra più probabile che sarà invece Taylor a far venire fuori la verità.

Infatti è l’unica che ha notato che da parte della Carter c’è fin troppo interesse nei confronti di Brooke. La Hayes si insospettirà parecchio nelle prossime puntate americane e potrebbe dunque smascherarla.

In ogni caso, Brooke non la farà di certo passare liscia a Sheila. La sua furia vendicativa si farà notare e cercherà in tutti i modi di allontanarla per sempre da Los Angeles.

Quando la Logan si mette in testa una cosa è difficile portarla a cambiare pensiero e l’ha dimostrato più volte anche con Quinn. Dunque, Sheila si ritroverà seriamente nei guai, visto che quando Steffy e Finn scopriranno tutto reagiranno davvero male.