Beautiful anticipazioni americane, Ridge e Deacon: l’accesa resa dei conti

Nelle puntate, che andranno in onda in America nei prossimi giorni, il Forrester deciderà di affrontare una volta per tutte il padre di Hope

Ebbene sì, Ridge affronterà Deacon in un’accesa resa dei conti nelle prossime puntate americane di Beautiful. Attualmente, in America, i telespettatori stanno assistendo al duro momento di Brooke, la quale si sente tremendamente in colpa per quanto accaduto la notte di Capodanno. Suo marito, ignaro di una parte della storia, si ritroverà faccia a faccia con il padre di Hope. Non se le manderanno a dire. In particolare, il Forrester sarà davvero furioso della sua presenza e lo inviterà, ancora una volta, ad allontanarsi dalle loro vite.

Le ultime anticipazioni americane segnalano che Ridge farà un “feroce avvertimento” a Deacon. Per loro si tratterà di un’accesa resa dei conti. Il tutto accadrà nei prossimi giorni e lo stilista potrebbe ancora non essere al corrente del tradimento di sua moglie. Vicino a Brooke affronterà l’ex detenuto e gli chiederà, minacciosamente, di stare lontano dalle loro vite. Presto potrebbe scoppiare una vera e propria guerra tra Ridge e Deacon, soprattutto quando il primo verrà a conoscenza di tutto ciò che è accaduto la notte di Capodanno.

E in effetti la verità sta per colpire un po’ tutti i protagonisti della soap opera americana. Primi tra tutti, Liam e Hope scoprono il tradimento di Brooke, attraverso la strana confessione di Douglas. Quest’ultimo, più volte, racconta alla giovane coppia di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Per fare il punto della situazione, quando scatta il bacio, Deacon indossa il cappello di Santa Claus.

Dunque, crede di aver visto Brooke baciarsi con Babbo Natale. Tale confessione insospettisce non poco Hope e Liam. Così, la giovane Logan cerca spiegazioni alla diretta interessata. Ha un confronto con sua madre, durante il quale esce finalmente fuori la verità. Proprio in questo modo, Hope scopre che Brooke e Deacon si sono baciati durante la vigilia di Capodanno.

Pertanto, non solo sua madre si è ubriacata, ma ha anche tradito Ridge. Come già anticipato, la giovane Logan dovrà stare molta attenta, visto che il segreto potrebbe presto scoppiare. In particolare, mentre si confronterà con Deacon su quanto accaduto, Sheila sarà nei paraggi per spiarli e scoprire cosa sta davvero accadendo a Brooke.

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono la Carter profondamente ossessionata dalla Logan. Infatti, è stata proprio lei a causare la ricaduta di Brooke nell’alcol a Capodanno. Ed ecco che la vita della moglie di Ridge, piano piano, sta cadendo a pezzi. E la situazione è destinata a peggiorare.

Attenzione, però, perché il Forrester potrebbe non prendersela direttamente con sua moglie quando la verità verrà a galla. Potrebbe usare quanto accaduto per eliminare Deacon dalle loro vite, ritenendolo l’unico responsabile.

Potrebbe accusarlo di aver fatto ubriacare sua moglie per sedurla. Nonostante ciò, impossibile non immaginare la delusione di Ridge quando verrà a sapere che Brooke gli ha tenuto nascosto il tradimento per tutto questo tempo.