Beautiful, Steffy farà a pezzi Brooke: accesa resa dei conti, l’ira di Ridge

Un’accesa resa dei conti in Beautiful, quella che segnalano le anticipazioni americane. Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America, i telespettatori ne vedranno delle belle. E finalmente assisteranno a una svolta sul caso di Brooke Logan. Quest’ultima, vittima del subdolo piano di Sheila, si ubriaca durante la vigilia di Capodanno e bacia Deacon. Quando Ridge fa ritorno a Los Angeles, la trova in uno stato di profonda tristezza. Ma l’unica cosa che lei riesce a dire è che, sebbene non sappia come sia possibile, ha bevuto alcol.

In effetti, non sa che dietro c’è lo zampino di Sheila. Douglas assiste, però, alla scena del bacio e crede che Brooke abbia baciato Babbo Natale, siccome Deacon indossa un cappello natalizio. Dopo questo strano racconto, Hope si allarma e corre alla ricerca di spiegazioni. Sua madre gliele dà e la giovane Logan resta sconvolta. Manterrà il segreto sulla questione e cercherà di aiutarla a uscire il prima possibile da questo tunnel. Dietro l’angolo, però, c’è Steffy, pronta a tutto pur di riunire finalmente Ridge e Taylor.

Capisce, attraverso Thomas, che Douglas ha assistito al bacio tra Brooke e Deacon. Deve solo dimostrare, con delle prove, a suo padre che Brooke l’ha tradito e non è la donna che dovrebbe stare al suo fianco. Si fa aiutare da Charlie in questo, così da poter avere il video di sorveglianza della casa. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy continuerà la sua lotta contro Brooke, desiderosa di ‘abbatterla’ una volta per tutte.

Ebbene, la giovane stilista metterà all’angolo la sua matrigna e avverrà un’accesa resa dei conti! Le anticipazioni fanno sapere che questo confronto sarà davvero molto forte, in quanto Steffy vomiterà addosso a Brooke tutto il suo disprezzo. Si scaglierà contro la Logan, non solo per il bacio dato a Deacon, ma le farà anche un elenco di tutte le cose orribili che ha fatto.

Insisterà sul fatto che non sarà mai la donna giusta per Ridge. Poi si assicurerà che le prove dei filmati di sicurezza finiscano nelle mani di Ridge. Allo stesso tempo, le anticipazioni americane rivelano che Taylor condividerà con il Forrester “una verità scandalosa”. Quindi, la Hayes potrebbe decidere di fare lei questo passo, svelando all’ex marito il bacio tra Brooke e Deacon.

Quando Ridge avrà elaborato tutto, deciderà di ascoltare la versione dei fatti di sua moglie. La rabbia del Forrester si scatenerà prima e poi. E quasi sicuramente lo stilista si scaglierà contro Deacon, scaricandogli tutte le colpe.

Intanto, il padre di Hope dovrà affrontare le pressioni di Sheila. Quest’ultima vorrà scoprire tutti i segreti di Brooke e andare avanti con il suo piano di vendetta. Pertanto, cercherà ancora più risposte da Sharpe su quanto sta accadendo alla Logan.