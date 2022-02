Beautiful puntate America, Thomas lancerà la bomba: trama stravolta

Sembra proprio che sarà il giovane stilista a svelare il segreto di Brooke Logan e Steffy non potrà non approfittare del momento

Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful sarà Thomas a lanciare la bomba su Brooke e Deacon. Il giovane stilista darà il compito a Steffy di spezzare il cuore di Ridge. Ma andando per ordine, il Forrester verrà a conoscenza della verità grazie a Douglas e non avrà una bella reazione. La trama verrà stravolta, come già si era intuito nelle scorse settimane. Tutto è destinato a cambiare, ancora una volta. Non rappresenterà di certo una novità la rottura tra Brooke e Ridge. Nonostante ciò, questa volta, lotteranno tra loro i figli della coppia.

Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, stando agli spoiler, Thomas colpirà la sua famiglia con notizie scioccanti. Per chi non lo sapesse, la vigilia di Capodanno Brooke tradisce Ridge con Deacon. Il folle piano di Sheila va a termine e la Logan cade in una trappola, tanto che si ubriaca. E mentre il Forrester è fuori città per lavoro, lei si scambia un bacio con il suo vecchio amante. L’unico ad assistere alla scena è Douglas, il quale scambia Deacon per Babbo Natale. Dopo di che, inizia a raccontare una particolare storia a chi gli sta vicino.

Iniziando con Hope e Liam, il bambino rivela di aver visto nonna baciare Santa Claus. A questo punto, vedendo sua madre già distrutta per essere ricaduta nell’alcol, Hope vuole un confronto. Ed ecco che finalmente Brooke le confessa tutto. Con l’aiuto di suo marito, la giovane Logan tenta di tenere segreto il tradimento della mamma. Ma si sa a Los Angeles la verità viene sempre a galla.

La svolta avverrà in queste settimane, quando Thomas capirà lo strano racconto di Douglas. A questo punto, per lo stilista tutto sarà più chiaro: Brooke ha baciato Deacon tradendo Ridge. Il Forrester non se ne starà zitto e racconterà ogni cosa a Steffy. E ovviamente quest’ultima si recherà a sua volta da Taylor. Come già anticipato, Steffy vedrà questa situazione come un’ottima base per far tornare insieme i suoi genitori.

Mirerà a distruggere Brooke, mentre Thomas sarà più concentrato sul figlio. Infatti, lo stilista si infurierà quando scoprirà che la Logan ha spinto Douglas a mantenere il suo segreto. Ora Steffy vorrà dimostrare a tutti i costi a Ridge quella che secondo lei è la vera natura di Brooke. Chiederà l’aiuto di Charlie per ottenere i filmati di sicurezza della casa delle Logan.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Brooke inizierà a perdere seriamente il controllo. Il suo segreto si diffonderà a macchia d’olio. Ridge affronterà Deacon, a cui chiederà la verità su quanto accaduto durante la vigilia di Capodanno, e non mancheranno gli scontri accesi.

Avverrà la svolta tanto desiderata da Steffy: Ridge cercherà Taylor e si farà confortare da lei. Cercherà di elaborare il tradimento di sua moglie, mentre sua figlia vorrà avere un confronto con la sua matrigna.

Si arrabbierà con Brooke per tutto ciò che ha fatto passare a suo padre nel corso degli anni. La Logan ovviamente non sarà sola in questo disastro. Hope tenterà di impedirle di cadere verso il basso.