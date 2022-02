Beautiful, clamorosa svolta: “Tra due mesi, la soap non sarà più la stessa”

È momento di grandi cambiamenti: Beautiful non sarà più come prima. Queste è l’annuncio fatto dal produttore della soap opera americana, Casey Kasprzyk. Tra qualche settimana, i telespettatori in America assisteranno a una clamorosa rivoluzione nella trama. Di cosa si tratta? Il produttore ha rivelato molto poco, tanto che non ha dato delle precise anticipazioni su ciò che accadrà a Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy & co. I protagonisti di Los Angeles si ritroveranno in delle situazioni completamente rinnovate.

Ciò che sta per accadere della famosa soap opera è rivoluzionario. Alla fine di una recente edizione di Bold Live, Kasprzyk è riuscito a rivelare molto poco delle prossime puntate americane. Nonostante ciò, è riuscito a suscitare non poca curiosità nel pubblico, che ora attende con ansia di scoprire cosa avranno riservato ai personaggi che sono al centro della scena. Facendo un quadro su ciò che sta attualmente accadendo nelle puntate di B&B che stanno andando in onda in America, forse si può capire qualcosa.

“Non mi è permesso parlare della trama, ma lasciatemi solo dire, tra circa due mesi, The Bold and the Beautiful non sarà più lo stesso. Questo è tutto ciò che posso dire”

Queste le parole che il produttore ha usato per invitare i telespettatori a prestare attenzione alle dinamiche attuali, che porteranno a delle svolte clamorose all’interno della trama. Ormai da tantissimi anni la soap opera riesce ad appassionare una gran fetta di pubblico, ma presto ci sarà una rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola.

“C’è qualcosa di veramente grande che sta per accadere e… vorrei potervelo dire, ma non posso. Ma quando accadrà, avremo molto di cui parlare “

A giudicare dalle sue dichiarazioni, sembra proprio che il pubblico resterà senza parole. Ci sarà un’uscita di scena clamorosa? Una coppia si separerà definitivamente o una coppia inaspettata si unirà in matrimonio? Di certo i colpi di scena non sono mai mancati, basti pensare alla morte di Vinny Walker o al ritorno in scena di Sheila come madre biologica del marito di Steffy, Finn.

Questi sono i colpi recenti che i produttori hanno riservato alla trama. Guardando indietro nel passato, ce ne sono molti altri, ancora più forti. Ma ora sta per avvenire una vera e propria rivoluzione, di cui purtroppo si sa poco ancora. A commentare le sue parole ci pensa Krista Allen, l’attrice che interpreta da qualche mese Taylor Hayes. Quest’ultima, su Twitter, dice la sua e alimenta le curiosità.

“Guardo la storia di B&B svolgersi mentre arrivano le sceneggiature, proprio come fate tutti voi quando guardate gli spettacoli in onda e ho appena letto l’ultima sceneggiatura e …. OH MIO DIO!!!! Impazzirete tutti”

Inoltre, l’attrice precisa che gli scrittori “stanno brillantemente distribuendo un po’ d’oro”. Dunque, come si poteva già immaginare ciò che già sta accadendo nelle puntate americane porterà a delle svolte. Facendo un punto della situazione, il pensiero fa subito a Brooke e Ridge. La faida tra Logan e Forrester è iniziata, con una Steffy agguerrita.

La giovane stilista vorrebbe allontanare dalla sua famiglia le rivali di sempre. Non dimentichiamo che in scena ci sono anche Sheila e Deacon, i quali potrebbero avere di certo un ruolo centrale nel cambiamento. Infatti, sono proprio loro al centro della crisi tra Ridge e Brooke.

Steffy quando scoprirà che proprio Sheila si è messa in mezzo non reagirà sicuramente bene. Cerca di tenerla lontana e sapere che ha commesso un gesto così pericoloso la porterà a prendere ancora di più le distanze. E di fronte a questa sua reazione la Carter potrebbe non fare qualcosa di folle.

C’è anche da considerare che tra qualche tempo Jacqueline MacInnes Wood si prenderà il congedo di maternità, in quanto è incinta del suo terzo figlio. Ciò che accadrà avrà indubbiamente al centro dell’attenzione Steffy. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà alla trama!