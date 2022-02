Beautiful, Logan-Forrester: la faida ha inizio, ma Taylor è inaspettata

Le ultime anticipazioni americane di B&B vedono Steffy combattere la sua guerra, mentre cerca di cambiare per sempre le carte in tavola

Il pubblico americano si prepara alla svolta di Beautiful: Brooke e Hope verranno fatte fuori dalla Forrester Creations? Le ultime anticipazioni americane parlano di una vera e propria guerra messa in atto da Steffy. Quest’ultima è pronta a eliminare la sua matrigna ed è davvero disposta a tutto pur di raggiungere il suo obbiettivo. Si pensa che Brooke potrebbe presto essere licenziata dall’azienda di Eric e Ridge. Hope, invece, potrebbe dimettersi dal suo ruolo per solidarietà a sua madre.

Steffy lavorerà molto per distruggere la Logan, soprattutto dopo aver scoperto il tradimento ai danni del padre. Vede questa come l’occasione giusta per riportare Ridge e Taylor sulla vecchia strada. In questi giorni, lo stilista scoprirà che sua moglie l’ha tradito la notte di Capodanno, proprio attraverso una confessione della Hayes. Di conseguenza Ridge e Steffy potrebbero espellere Brooke dall’azienda di famiglia. Sarebbe una buona svolta se Hope seguisse sua madre fuori dalla porta.

Ovviamente, a Steffy non dispiacerebbe affatto liberarsi finalmente di entrambe le Logan. Dunque, potrebbe assumere una posizione concreta contro di loro, più di quanto l’abbia fatto finora. Le anticipazioni americane di Beautiful hanno indicato il ritorno della faida tra Logan e Forrester come punto centrale della trama che sta attualmente andando in onda in America.

Basti pensare che una Logan è già fuori dal cerchio, ovvero Donna. Quest’ultima, su volere di Quinn, si ritrova a dover abbandonare l’azienda Forrester. Ora il lavoro di Brooke è in serio pericolo, come anche il suo matrimonio, visto ciò che sta accadendo. Steffy potrebbe decisamente far cambiare le cose per sempre all’interno della trama di B&B.

Sarà proprio lei ad avere un duro faccia a faccia con la Logan quando Ridge verrà messo al corrente del tradimento. Steffy le sputerà addosso tutto ciò che pensa da anni e per Brooke non sarà facile digerire quelle parole. Ma la giovane stilista non ha ancora messo in conto che Taylor non vuole che Ridge torni da lei in questo modo.

Non vuole interferire con la devozione che Ridge ha per sua moglie. L’amore che nutre nei confronti del padre dei suoi figli la spinge a volere ciò che lo rende più felice. Nonostante ciò, per Steffy sarà come raggiungere un traguardo. Per sua madre, invece, rappresenterà una triste svolta degli eventi. E proprio lei, insieme a Finn, potrebbe trovare la verità su ciò che è davvero accaduto quella notte.

Loro sono gli unici, finora, che sospettano di Sheila. Scoprire che proprio lei ha fatto sì che Brooke bevesse alcol a Capodanno porterebbe sicuramente l’attenzione di Steffy in un’altra direzione. Dunque, ancora non è detta l’ultima parola!