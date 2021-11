Beautiful, Eric: doccia fredda per Donna, Quinn (per ora) ottiene la rivincita

Una doccia fredda per Donna in Beautiful. Le anticipazioni delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America segnalano che Eric decide di chiudere, prima che sia troppo tardi, con la Logan. Ciò accade dopo la richiesta di Quinn, la quale è pronta a tutto pur di tenere la sorella di Brooke lontana dal suo uomo. Per chi non lo sapesse, le cose tra la Fuller e il patriarca della famiglia Forrester non procedono a gonfie vele. Eric viene a conoscenza del tradimento di Quinn con Carter e decide di cacciarla via di casa.

Solo in seguito si rende conto di poter dare una seconda possibilità al loro matrimonio, tanto che strappa le carte di divorzio. Non sa che tra Quinn e Carter, nel frattempo, sono nati dei sentimenti. A questo punto, fa una proposta indecente a entrambi: siccome lui soffre di disfunzione erettile, la Fuller può continuare a incontrarsi di nascosto con l’avvocato per condividere il letto. Questa situazione non va avanti a lungo, in quanto Eric fa un passo indietro e chiede a Quinn di chiudere definitivamente con Carter.

La Fuller decide di continuare a essere la signora Forrester e così dice addio alla possibilità di avere una storia d’amore con l’avvocato. E mentre quest’ultimo si avvicina a Katie, Eric scopre che Donna è ancora innamorata di lui. Quinn viene a conoscenza di tutto e invoglia suo marito a dire apertamente alla Logan che tra loro non potrà mai esserci nulla, allontanandola dalla sua vita.

Brooke e Katie sperano che Eric lasci Quinn e sia finalmente felice a fianco a Donna. Ma la prima sa che la Fuller non è una che si arrende senza combattere. E in effetti è proprio così. La disegner di gioielli, parlando con la sua amica Shauna, si dice ormai stanca delle continue intromissioni delle donne Logan nella vita di Eric.

Ora si aspetta che suo marito cacci Donna dalla Forrester Creations e chiuda per sempre ogni tipo di rapporto con lei. Ed ecco che le anticipazioni di Beautiful segnalano che Eric dice alla Logan che è arrivato il momento di parlare del loro futuro. Donna vuole solo che lui sia felice. Il padre di Ridge sa che è così, ma deve essere onesto con sua moglie.

Non vuole parlare di Quinn, bensì del loro rapporto. Per lui è davvero difficile farle sapere cosa ha deciso. Dichiara inizialmente che vuole prendere i suoi impegni e le sue promesse con la Fuller seriamente. Detto ciò, le rivela che Quinn pretende che lei se ne vada dalla Forrester Creations e dalle loro vite.

Donna resta a bocca aperta di fronte al discorso di Eric, il quale è comunque molto dispiaciuto. Non avrebbe mai voluto dirle questo, ma sente di dover onorare i desideri di sua moglie. A questo punto, la Logan lo ferma e anticipa che pulirà la sua scrivania, per non rendergli la cosa più difficile di quanto non lo sia già.

Rammaricata, Donna spiega che conserverà i loro ricordi più belli e che non rinuncerà mai al loro amore. La Logan non riesce a trattenere le lacrime, mentre Eric è davvero addolorato. Finisce così tra loro? Sembra proprio di no! La situazione è destinata a complicarsi nel tempo, visto che forse il Forrester non è poi così sicuro di voler lasciare andare via Donna!