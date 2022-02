Beautiful anticipazioni americane: Steffy sparirà per un po’, gli intrighi

Steffy probabilmente uscirà di scena nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ma come avverrà tutto? I telespettatori devono già iniziare a pensare al fatto che la figlia di Ridge ben presto non sarà più al centro delle dinamiche, solo per qualche periodo. Come segnala CelebDirtyLaundry e come si può già immaginare, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood si prenderà il congedo di maternità e, dunque, non potrà più essere protagonista della scena. Già è accaduto in passato di assistere al breve stop della giovane stilista.

Jacqueline è incinta del suo terzo figlio e come accadde con la seconda gravidanza dovrà indubbiamente prendersi del tempo per la sua famiglia. La soap opera americana come sceglierà di gestire questo breve periodo di assenza di Steffy? Certo le dinamiche su cui concentrarsi non mancheranno, ma bisognerà capire cosa causerà un’eventuale partenza della figlia di Ridge. Ci sono delle opzioni interessanti al riguardo. Con la prima gravidanza dell’attrice, Steffy finì per andare a Parigi per un po’.

Non c’è stata una vera uscita di scena per la stilista quando si è trattato della sua seconda gravidanza. Infatti, la soap ha cercato di girare alcune scene extra in anticipo, in modo che l’assenza di Jacqueline non fosse poi così evidente. Ma in quella circostanza – il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere a questa fase della trama – Steffy fa un piccolo viaggio lungo la costa insieme a Finn e a Kelly.

Questo significa che B&B potrebbe usare questa stessa strategia. Si pensa che sarà Sheila a causare un bel po’ di caos che porterà Steffy a prendersi del tempo lontano da Los Angeles. Dopo che avrà finito di distruggere la vita di Brooke Logan, la Carter potrebbe scagliarsi contro la giovane stilista. Anche se Taylor le permette di passare una bella vigilia di Natale in famiglia non significa che Steffy la accolga a braccia aperte nella loro vita.

Tra le opzioni che vedono protagonista Sheila c’è quella di un evento tragico. La giovane Forrester potrebbe finire su un letto d’ospedale a causa di qualche subdolo piano della sua tanto temuta suocera. Addirittura si ipotizza un rapimento. In ogni caso ci dovrebbero essere presto delle notizie ufficiali sul congedo di maternità di Jacqueline MacInnes Wood.

Nel frattempo, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la rivalità tra Steffy e Sheila potrebbe presto riaccendersi! Probabilmente quando entrambe non sono saranno più impegnate a rovinare la vita di Brooke.

Una volta che Steffy scoprirà che dietro la ricaduta della Logan c’è proprio Sheila la situazione potrebbe ribaltarsi. La Forrester capirà che Brooke è una vittima di un folle piano della Carter e naturalmente non approverà.