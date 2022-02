Beautiful, Ridge e Deacon vanno alle mani: chi la scampa, c’è l’inganno

Le ultime anticipazioni americane della soap opera annunciano la feroce rissa tra i due rivali, ma non è tutto come sembra

Scoppia la rissa tra Ridge e Deacon in Beautiful! Le ultime anticipazioni americane rivelano che il Forrester si scaglia contro l’ex detenuto dopo aver saputo del tradimento di Brooke. Le puntate che stanno attualmente andando in onda in America vedono i Bridge al centro della scena, a vivere una profonda crisi coniugale. E intorno a loro ci sono, ovviamente, il resto dei personaggi. La maggior parte rema contro il loro amore e fanno di tutto affinché finalmente avvenga una rottura definitiva.

A mettere Ridge al corrente del tradimento ci pensa Taylor. Tra Brooke e Deacon scatta semplicemente un bacio, ma il Forrester non può di certo accettarlo o perdonare sua moglie su due piedi. Steffy si sente vittoriosa e non vede l’ora di vedere suo padre cambiare per sempre strada, tornando tra le braccia di sua madre Taylor. Riuscirà nell’impresa? Dalla parte opposta ci sono Hope e Liam a remarle contro. Inoltre, c’è da considerare che quando uscirà fuori il segreto di Sheila le intenzioni di Steffy potrebbero decisamente cambiare.

Intanto, le anticipazioni americane di Beautiful ci fanno sapere che nel ripostiglio del Giardino avviene una rissa tra Ridge e Deacon. Tra calci, pugni e violenti spintoni, i due rivali si affrontano con crudeltà. Nessuno due vuole cedere. A iniziare il violento scontro è il Forrester, che ovviamente viene alimentato da Sharpe, il quale non può fare a meno di provocarlo. Ora crede davvero di poter avere un futuro insieme a Brooke e alla loro figlia Hope.

Deacon usa le sue abilità nelle arti marziali per rispondere ai colpi feroci di Ridge. Ma proprio in quel momento li raggiunge la Logan e, a differenza dello stilista, Sharpe usa l’astuzia. Quest’ultimo smette di reagire e si fa così picchiare dal Forrester. In questo modo, fa apparire lo scontro come se Ridge lo stesso aggredendo senza alcun motivo.

Inconsapevole di questa mossa, lo stilista afferra una brocca di vetro dalla scaffale e la lancia contro Deacon. Arriva Brooke, la quale resta sconvolta nel vedere suo marito accanirsi così tanto contro un indifeso Sharpe. Lo avverte subito di fermarsi e si prende tutta la responsabilità di ciò che è accaduto la notte di Capodanno con Deacon, quando lui si trovava a Los Angeles.

Insiste sul fatto che non è colpa del padre di Hope ciò che è successo. La posizione di Brooke fa infuriare non poco Ridge. Quest’ultimo perde completamente le staffe quando vede sua moglie parlare di Deacon come se non abbia fatto nulla per tentare di separarli.