Beautiful puntate America, Liam travolto dal caos: Deacon nel suo mirino

Liam si ritrova in mezzo al caos nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America. Il giovane Spencer continuerà a essere vicino alle Logan e combatterà insieme a Hope affinché Brooke ritrovi la serenità con Ridge. I Lope sono i primi a scoprire il segreto sulla ormai famosa notte di Capodanno, quando Ridge si trova lontano da Los Angeles per lavoro. Non sanno proprio tutto, visto che solo i telespettatori al momento sono a conoscenza del piano di vendetta che Sheila mette in atto e che porta Brooke a ubriacarsi.

Indubbiamente la scoperta della mossa della temutissima dark lady cambierà le carte in tavola, ma per il momento il dramma di Brooke è in piedi e sembra che niente possa riportarla sulla strada che desidera. Ridge viene messo al corrente del suo tradimento con Deacon, tramite un discorso di Taylor. Inizialmente lo stilista non crede che sua moglie possa aver commesso questo errore. Ed è proprio Brooke a dargli la conferma. Ovviamente, il Forrester non reagisce bene a tutto questo.

In mezzo a questo dramma ci sono Liam e Hope. Mentre da una parte Steffy è pronta a tutto pur di dividere i Bridge, la giovane coppia combatte per aiutare Brooke a uscire sana e salva da questa situazione. Si può notare che per la prima volta lo Spencer si ritrova ad appoggiare completamente sua moglie, andando contro i desideri di Steffy. C’è un dettaglio, però, su cui Liam e Hope non sono nella stessa posizione: la presenza di Deacon.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che lo Spencer getterà tutta la colpa sul suocero. Liam crede che Deacon debba stare lontano dalle Logan, dal momento che proprio il suo bacio con Brooke ha scatenato l’inferno. Secondo il figlio di Bill, Sharpe ha già fatto abbastanza. D’altronde, sin dal suo ritorno, Liam è sempre stato contrario alla vicinanza che Hope cerca con lui.

Pertanto, i telespettatori americani hanno visto lo Spencer affrontare Deacon, ancora prima di Ridge. Sharpe sostiene che, in realtà, non avrebbe mai voluto che tutto ciò accadesse. Ma Liam è sempre più convinto del fatto che l’ex detenuto abbia causato fin troppi problemi alla loro famiglia. Liam tenta di essere realista dal momento che Ridge ha sempre cercato di tenere Deacon lontano da casa sua.

Invece, Sharpe non mantiene le distanze, anzi. E la sua presenza continua a creare problemi. Ora Liam teme la reazione di Ridge al bacio di Brooke e Deacon. A prendere le difese di quest’ultimo ci pensa, ovviamente, Hope. La giovane fa notare che suo padre avrebbe potuto svelare il segreto del tradimento per causare problemi e invece ha onorato la sua parola, non parlandone mai con nessuno.

Nel frattempo, Deacon è sicuro che Ridge non riuscirà a comprendere le scuse di Brooke. In effetti, le ultime anticipazioni americane parlano proprio della rabbia del Forrester, che sarà sul punto di esplodere! Chiaramente non se la prenderà solo con sua moglie. Questa sarà per lui il motivo perfetto per scagliarsi contro Sharpe.