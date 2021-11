Beautiful anticipazioni americane: Hope e Deacon faranno un patto segreto

Hope e Deacon nelle prossime puntate americane di Beautiful faranno un patto segreto. Queste le ultime anticipazioni su ciò che accadrà in queste settimane negli episodi che andranno in onda in America. Nel frattempo, Liam temerà il peggio. Infatti, il giovane Spencer avrà la sensazione che Sharpe stia stringendo la presa su sua figlia. Pertanto, si ritroverà a essere molto preoccupato per il crescente legame che c’è tra Deacon e Hope.

Come già anticipato, Liam non prende bene il ritorno di Sharpe a Los Angeles. Del suo stesso avviso è anche Ridge, il quale si ritrova addirittura a essere contrastato da Brooke. Per la festa del Ringraziamento, pertanto, Deacon viene escluso. Hope vuole, però, assicurare a suo padre che se fosse stato per lei sarebbe stato sicuramente invitato. Ebbene Sharpe trascorrerà la festività insieme a Sheila, con cui ormai ha un’alleanza.

Deacon non è arrabbiato, ma è semplicemente felice per tutto il tempo che finalmente potrà trascorrere insieme a Hope. Chiaramente, continuerà a sperare che il rapporto si faccia più importante. E questo è ciò che vorrà anche Hope. Al momento, sono tanti coloro che non credono che Sharpe sia cambiato. Al contrario, la figlia di Brooke sarà ancora convinta del fatto che suo padre sia ormai sulla strada giusta.

Ed ecco che, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Hope e Dracon faranno un accordo segreto. Si tratterà di una sorta di patto, di cui ancora però non si conoscono i dettagli. La giovane potrebbe assicurare a suo padre che presto otterrà un posto permanente nella sua famiglia. Ma questo patto potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio con Liam.

Lo Spencer non vorrà in alcun modo rendere partecipe della loro vita Deacon, in quanto continuerà a credere che sia ancora una persona pericolosa. Ancora una volta, Hope farà leva sul fatto che anche Bill ha dimostrato di non essere un uomo tranquillo e pacifico, eppure non l’hanno allontanato dalle loro vite.

Quando Liam cercherà di stroncare il legame tra Hope e Deacon ormai sarà tardi, in quanto i due avranno rafforzato il rapporto. Ma la stessa figlia di Brooke potrebbe ritrovarsi di fronte a una realtà difficile da accettare. Suo padre potrebbe creare problemi attraverso la sua alleanza con Sheila.

Non resta ora che attendere per scoprirà come si evolverà questa situazione. Indubbiamente Liam, Ridge e Steffy continueranno a fare fronte comune contro Deacon e Sheila. Dall’altra parte però Hope, Brooke e Finn combatteranno tutt’altra battaglia, ovvero quella contro i loro rispettivi coniugi.