Beautiful anticipazioni americane: Brooke esplode contro Thomas, il piano

Nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America. Le svolte sul caso di Brooke e Ridge non mancano e sono loro a tenere in piedi, ancora una volta, la trama. Ma anche i rispettivi figli si ritrovano protagonisti della trame e si scontrano tra loro. La Logan avrà da ridire sul comportamento di Thomas, il quale è completamente schierato dalla parte della sua famiglia e spererà di liberarsi della sua matrigna. Il segreto sul tradimento di Brooke viene svelato, grazie all’intervento di Steffy.

Quest’ultima non ci vede chiaro nel comportamento della Logan e così attraverso le telecamere di sicurezza riesce a decifrare lo strano racconto di Douglas. La notte di Capodanno Deacon resta a dormire a casa di Brooke, mentre Ridge si trova fuori città per lavoro. Tra loro scatta solo un bacio, con una Logan ubriaca per colpa del folle piano di Sheila. Sebbene si tratti solamente di un bacio Brooke decide di mantenere il segreto e riesce a confessare tutto solo a Hope. Si ritrova immischiato in questa storia anche Liam, automaticamente.

Intanto, Taylor ha il compito di rivelare a Ridge la verità dei fatti e Steffy ha uno scontro accesissimo con la Logan. Il Forrester fa ritorno a casa e chiede spiegazioni a sua moglie, la quale non può fare altro che confermare. Da questo momento in poi, la situazione per Brooke precipita ulteriormente. Ridge va via e lei tenta di contattarlo telefonicamente, in tutti i modi.

Ed ecco che interverrà Thomas nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le ultime anticipazioni fanno sapere che il giovane stilista troverà un modo per assicurarsi che Brooke non possa contattare Ridge! Ancora non si sa di preciso cosa farà, ma potrebbe prendere il telefono del padre oppure eliminare chiamate e messaggi della Logan.

Quando Brooke si renderà conto di ciò che sta architettando Thomas andrà su tutte le furie. Questo porterà a un altro acceso scontro tra loro. Non è di certo la prima volta che la Logan si ritrova a scontrarsi con il figlio di Ridge. Questa volta, Thomas sembrerà avere il coltello dalla parte del manico, visto che la sua matrigna è nel torto più assoluto.

Le anticipazioni americane segnalano che Brooke esploderà contro Thomas! Quest’ultimo sosterrà suo padre e vorrà concedergli un po’ di tempo da solo con sua madre Taylor. Sarà proprio questo l’obbiettivo dei due fratelli Forrester: riportare i genitori sulla stessa strada.