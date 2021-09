Beautiful puntate America: Steffy diventerà violenta con Sheila, lo scontro

Nuovo colpo di scena nelle prossime puntate americane di Beautiful, che riguarda la guerra tra Steffy e Sheila. Le due torneranno a scontrarsi, questa volta fisicamente. Sembra proprio che la giovane Forrester sarà ormai stanca dell’ennesima intromissione della temutissima dark lady. Tale scontro avverrà quando la Carter si introdurrà di nuovo in casa di Steffy, sebbene le venga più volte chiesto di mantenere le distanze. La figlia di Ridge chiederà a Sheila di uscire, ma non otterrà il risultato sperato.

Infatti, le anticipazioni americane segnalano che la dark lady non vorrà in alcun modo lasciare l’abitazione. Pertanto, non solo la minaccerà, Steffy diventerà violenta con Sheila. La stilista non ha alcuna intenzione di permettere alla Carter di entrare a far parte della sua nuova famiglia con Finn e il piccolo Hayes. Steffy sa bene di cosa è capace la dark lady, tanto che convince il suo neo marito a mantenere le distanze dalla madre biologica. Per chi non lo sapesse, Sheila si rivela essere la donna che anni fa diede alla luce Finn, poi adottato.

Il medico ha voglia di conoscerla e si confida più volte con Paris Buckingham. Allo stesso tempo, però, non vuole assolutamente perdere Steffy e il loro figlio Hayes. E mentre la anticipazioni annunciano che la Forrester trascorrerà del tempo con Liam, il dottore si confiderà anche con Hope. Nel frattempo, la giovane Forrester si ritroverà ad affrontare nuovamente la sua nemica.

Non si aspetterà di vedere dentro casa sua ancora Sheila, che non sarà di certo la benvenuta. Sconvolta, chiederà immediatamente alla Carter di andare via. In questa circostanza, Finn farà sapere alla madre biologica che non potrà avere a che fare con lei, con fermezza. Nonostante ciò, Sheila non si sposterà di un millimetro.

Vorrà spiegare al figlio le sue vere intenzioni, facendogli presente che non è il mostro di cui parla Steffy. Lo pregherà, pertanto, di non lasciare che la stilista si metta tra loro. Ma quest’ultima saprà esattamente il gioco a cui sta giocando la dark lady. Secondo le ultime anticipazioni di Beautiful, la situazione si complicherà ulteriormente.

Steffy minaccerà Sheila e la spingerà fisicamente! La Carter verrà spinta così forte che quasi perderà l’equilibrio. Non sarà il primo contatto fisico tra le due nemiche. Infatti, quando la dark lady si presenta in casa Forrester per rivelare a tutti che è la madre biologica di Finn, Steffy la colpisce in pieno volto.