Beautiful Liam, Hope, Steffy e Finn: nuovi intrecci? Avvicinamenti inattesi

Nelle prossime puntate americane la Logan si avvicinerà al medico, mentre la Forrester trascorrerà una giornata in famiglia con lo Spencer: la soap sta gettando le basi per nuovi colpi di scena?

Liam e Steffy non si sono mai divisi definitivamente, c’è sempre stato qualcosa che li ha riuniti. Accadrà anche questa volta? Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano eventi inattesi per le prossime puntate. La crisi che sta colpendo duramente la storia d’amore della Forrester con John Finnegan potrebbe causare altre rotture. La soap opera potrebbe testare uno scambio di partner nei prossimi episodi, in quanto Finn si appoggerà a Hope e Steffy si riconnetterà con Liam!

La situazione potrebbe sfuggire di mano e creare delle situazioni davvero inaspettate. Sheila Carter entra nella vita di Finn come un uragano e inizia la guerra con Steffy. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di permettere alla temutissima dark lady di farsi strada nella sua famiglia. Il medico inizialmente sembra essere dalla parte di Sheila, ma poi cede alle richieste della Forrester. In questo enorme pasticcio, è lui a soffrire più di tutti, poiché non vuole perdere Steffy e, allo stesso tempo, vorrebbe conoscere la sua madre biologica.

Liam è più che d’accordo con la Forrester nella decisione di tenere Sheila lontana da casa sua, soprattutto perché lì vive anche la piccola Kelly. Dunque, sarà proprio questo a far tornare lo Spencer sulla stessa strada di Steffy. Ovviamente, potrebbe anche non accendersi alcuna scintilla tra loro. La giovane Forrester è ora troppo impegnata a mettere Sheila fuori gioco e potrebbe non avere tempo per pensare a un eventuale ritorno con Liam, anche perché vorrebbe davvero essere felice insieme a Finn.

Ma si sa bene, in questa soap opera non si può escludere un ritorno di fiamma. Nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America, Finn deciderà di aprirsi proprio con Hope, nel momento in cui Steffy sarà impegnata a trascorrere una giornata in famiglia con Liam e Kelly. Il tutto potrebbe comunque essere basato su semplici amicizie.

Non c’è alcuna certezza, infatti, che avvenga qualcosa di devastante tra queste due coppie. Nonostante ciò, sembra proprio che la soap voglia gettare le basi per scuoterle un po’ in futuro. Questa rappresenterebbe per Sheila una vera opportunità, anche se lei pare che si rivolgerà a tutt’altra persona per dividere Steffy e Finn, ovvero a Paris Buckingham.

Nei prossimi mesi, oltre ciò, Liam e Hope si ritroveranno anche loro ad affrontare una situazione spiacevole. Tornerà in scena un misterioso personaggio dal passato, che metterà a dura prova il loro matrimonio. Per ora ci sono solo ipotesi, ma presto ci sarà un nome e tutto apparirà più chiaro. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà a queste giovani coppie!