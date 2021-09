Beautiful, Sheila: la sua arma segreta sarà un duro colpo per Steffy

Sheila dovrà allearsi con qualcuno per portare avanti la sua guerra con Steffy. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che le due continueranno a lottare tra loro e presto arriverà la resa dei conti. Infatti, la Carter non terrà conto delle minacce della Forrester e si presenterà a casa sua, ancora desiderosa di avere un rapporto con il figlio Finn e il nipote Hayes. Ovviamente, Steffy si ribellerà e non le permetterà di avvicinarsi alla sua famiglia. Non sa, però, che presto Sheila potrebbe trovare un alleato.

Scendendo nel dettaglio, si ipotizza che nelle prossime puntate americane, Sheila potrebbe concludere un accordo rischioso con Paris Buckingham. I telespettatori italiani ancora devono fare la conoscenza di questo nuovo personaggio. Si tratta della sorella minore di Zoe, la quale ha da poco lasciato Los Angeles. Paris lavora alla Forrester Creations e viene accolta in casa di Steffy. Qui sviluppa un certo interesse nei confronti di John Finnegan. Ed è proprio per questo che Sheila potrebbe vederla come un’alleata.

Sfruttando la cotta che Paris ha per Finn, la Carter potrebbe trovare un modo per spingere Steffy fuori dalla vita di Finn. La giovane Forrester è molto chiara con la Buckingham: è importante che Sheila stia fuori dalle loro vite. Ma sembra che nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America, la sorella di Zoe non farà ciò che le è stato detto.

Ciò che Steffy non sa è che Paris sta sostenendo Finn, il quale è molto combattuto. La Buckingham, infatti, gli fa sapere che lo comprende e che immagina quanto lui vorrebbe stare insieme a quella che si è rivelata essere la sua madre biologica. Sheila potrebbe scoprire tutto questo e cercare di portarla dalla sua parte.

Sembra proprio che la Carter sfrutterà questa situazione per manipolare Paris. In questo modo, avrebbe un supporto nella sua lotta contro Steffy, la quale invece ha dalla sua parte tutta la sua famiglia e Brooke. Questo per la giovane Forrester rappresenterebbe un duro colpo, visto che si fida parecchio di Paris e non immagina che si sia presa una cotta per il suo Finn.

Sheila ha sicuramente bisogno di un’arma segreta per ‘sconfiggere’ Steffy. Sarà la Buckingham la sua alleata? La figlia di Ridge si fida ciecamente di lei, visto che la sta anche ospitando a casa sua. Mai immaginerebbe di vederla appoggiare la Carter.

Però, va tenuto conto del fatto che Paris non ha la minima idea di cosa sia capace Sheila. Dunque, potrebbe crederle e allearsi con lei.