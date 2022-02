Beautiful, Steffy incinta: test di paternità falso, quando si scopre la verità

By

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Steffy scopre di essere incinta. Fa questa scoperta proprio nel momento in cui Liam sta cercando di raccontare a Hope il suo tradimento. La giovane stilista prende subito in mano il cellulare e chiama lo Spencer, dandogli la notizia sulla gravidanza! A questo punto, i due genitori di Kelly decidono di confrontarsi sulla situazione: Steffy non sa chi sia il padre del figlio che aspetta. Avendo trascorso quella notte di passione con Liam, teme che sia proprio lui il papà del bambino.

Lo Spencer è già devastato dai sensi di colpa per via del tradimento e ora la gravidanza di Steffy naturalmente complica ancora di più le cose. Infatti, convince la Forrester che dovrebbero rivelare a Hope e Finn la verità sulla notte trascorsa insieme, anche prima di aver ottenuto il risultato del test di paternità. Ed ecco che Liam ripercorre con la Logan tutto ciò che è accaduto quella sera. Convinto di aver visto Thomas baciare sua moglie, si è poi recato da Steffy in cerca di consolazione.

La figlia di Ridge si ritrova a dover raccontare tutto anche a Finn. Cosa decidono di fare a questo punto il medico e Hope? Secondo le anticipazioni di Beautiful, entrambi scelgono di provare a mantenere le loro relazioni nonostante il tradimento subito. Ma l’aria si fa abbastanza tesa: Hope si convince del fatto che Steffy vorrebbe che il bambino fosse di Liam. Invece Finn ha un confronto diretto con lo Spencer.

Gli assicura che se scopriranno che è lui il padre, le cose sarebbero indubbiamente cambiate. Probabilmente, Finn ha intenzione di mettere delle distanze tra Liam e Steffy, visto quanto accaduto. Non solo, il medico inizia a dubitare dei sentimenti che prova la Forrester, la quale continua a rassicurarlo sul fatto che vuole un futuro con lui indipendentemente da chi sia il padre del bambino che aspetta.

Con grande sorpresa, Thomas viene a conoscenza di ciò che sta accadendo e consiglia a Hope di perdonare Liam. Steffy si reca così dalla dottoressa Campbell per eseguire il test di paternità. Tutti a Los Angeles si chiedono quale impatto potrebbe avere il risultato sulle loro famiglie e relazioni. Ebbene, il test di paternità fatto da Steffy indica Liam come padre del figlio che attende!

Ma bisognerà fare attenzione a questa fase della trama, in quanto il bambino è in realtà di Finn! Il risultato viene falsificato da Vinny, il migliore amico di Thomas. Il ragazzo crede che così possa aiutare il Forrester a separare una volta per tutte Liam e Hope. E il figlio di Ridge inizia ad avere qualche sospetto al riguardo. Riesce a rintracciarlo e ad avere un confronto con lui.

Da qui prendono inizio una serie di dinamiche, che portano Thomas a riscattarsi in Beautiful! Infatti, è proprio lui a rivelare la verità a Steffy, Hope, Liam e Finn. Non appena scopre che il suo amico Vinny ha alterato il risultato del test di paternità, tenta di rimettere le cose al proprio posto, dimostrando di non essere la persona che era un tempo. Ma questa situazione porta a un’altra svolta abbastanza forte!