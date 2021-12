Beautiful, Liam e Steffy tradiscono Hope e Finn: come esce fuori il segreto

Le anticipazioni rivelano che Liam e Steffy tradiscono Hope e Finn, a causa di uno strano fraintendimento. Cosa c’è dietro alle allucinazioni di Thomas presto viene svelato e non ha a che fare con l’ossessione che nutriva nei confronti della Logan. Ma prima che ciò avvenga, lo Spencer crede di aver visto lo stilista baciarsi con Hope! In realtà, il figlio di Ridge sta baciando il manichino.

Liam sa della presenza di questo manichino in casa di Thomas, eppure da lontano è convinto di aver visto sua moglie intenta a tradirlo. A questo punto, si lascia andare all’alcol e poi si reca a casa di Steffy in cerca di consolazione. Ricordando la lunga storia d’amore che hanno vissuto, i due genitori di Kelly finiscono per trascorrere una notte di passione insieme.

Il giorno successivo entrambi sono pentiti di quanto accaduto e decidono di non parlarne con nessuno. E proprio in questa fase della trama si scopre la causa delle allucinazioni di Thomas, che riguarda un’emorragia al cervello. Per questo, viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Parlando con Hope della questione, Liam si rende conto di aver frainteso alla grande.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che lo Spencer è sopraffatto dai sensi di colpa per ciò che ha appena fatto, dopo aver creduto che sua moglie stesse baciando Thomas. Nonostante ciò, Steffy lo esorta a mantenere segreta quella notte.

E mentre Thomas è mortificato con se stesso per aver addirittura baciato il manichino, Liam continua a tormentarsi in quanto non vorrebbe nascondere la sua infedeltà a Hope.

Prova anche a parlarle del suo tradimento, ma proprio in quel momento riceve una telefonata: è Steffy che lo informa di avere appena scoperto di essere incinta!

Ed è proprio così che esce fuori la verità sul tradimento. La giovane Forrester è costretta a eseguire un test di paternità, in quanto non sa chi tra Liam e Finn sia il padre del bambino che attende.

Bisognerà fare, inoltre, attenzione a questa fase della trama, perché il pubblico ne vedrà delle belle! Il test di paternità causa non pochi drammi, visto che Vinny (migliore amico di Thomas) scambia il risultato!

Il ragazzo è convinto che fa un favore al Forrester separando Liam e Hope. Ma non appena scopre il suo piano, è proprio il figlio di Ridge a rendere nota la verità dei fatti.

Chi è dunque il padre del bambino che aspetta Steffy? Il dottor Finnegan.