Beautiful, Thomas finisce in coma: la vera causa delle allucinazioni

Come finisce la storia di Thomas legata al manichino di Hope? Le anticipazioni di Beautiful segnalano un epilogo inaspettato. Dietro le allucinazioni del figlio di Ridge, in realtà, c’è un grosso problema di salute. Ma prima di scoprire cosa sta accadendo davvero al giovane stilista, accadono una serie di dinamiche che portano a un colpo di scena inatteso. Steffy e Hope tentano di giustificare la presenza del manichino in casa di Thomas, ma Liam insiste sul fatto che questa sia una conferma della sua ritrovata ossessione nei confronti della Logan.

Nelle prossime puntate italiane la situazione si complica. Il giovane Forrester continua a conversare con il manichino e addirittura lo bacia! Liam assiste al bacio di nascosto e crede che Thomas stia baciando Hope. Questo fraintendimento porta lo Spencer a lasciarsi andare con l’alcol. Ebbene il figlio di Bill si reca da Steffy in cerca di consolazione e confessa di provare ancora dei sentimenti nascosti per lei. Ed ecco che finiscono per trascorrere una notte di passione insieme.

Nel frattempo, Finn avverte Hope della sua preoccupazione per Thomas. A questo punto, la figlia di Brooke decide di agire e di recarsi dal Forrester e lo becca in flagrante mentre sta litigando con il manichino. Hope tenta subito di calmare lo stilista, che però sviene e finisce in coma. Si scopre in ospedale che Thomas ha un’emorragia celebrale!

Liam non riesce a credere di aver frainteso, pensando che fosse Hope a baciare il Forrester. Ormai, però, l’ha tradita con Steffy. La Logan gli spiega cos’è accaduto e lo Spencer comprende così di aver commesso un errore atroce. Non solo, Thomas non ha sviluppato nuovamente un’ossessione nei confronti di Hope.

I dolori alla testa e le sue allucinazioni sono stati causati per tutto questo tempo dal problema al cervello. In ospedale, Steffy tenta di rassicurare suo padre, il quale è molto preoccupato. Ridge teme che suo figlio non si risvegli più. Finn più tardi spiega a entrambi che è necessario eseguire un intervento chirurgico, in modo che l’ematoma si riassorba.

Mentre Liam, Hope, Steffy e Ridge discutono su quanto accaduto, Finn rivela a tutti loro che bisogna intervenire d’urgenza per bloccare l’emorragia. Ovviamente, lo Spencer è sempre più mortificato. Si sente in colpa per aver tradito Hope dopo aver creduto che stesse baciando Thomas. Steffy lo esorta a mantenere segreto quello che è successo la notte precedente.

Fortunatamente, il giovane Forrester si riprende dopo l’intervento chirurgico e si dice sconvolto per aver creduto che il manichino fosse vero. Inoltre, ci tiene a rivelare di fronte a Ridge e Hope la verità sui suoi sentimenti. Sebbene la ami, intende rispettare il suo matrimonio con Liam.