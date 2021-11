Beautiful anticipazioni, Liam tradisce Hope: notte di passione con Steffy

Nel corso delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Italia, lo Spencer finisce (per l’ennesima volta) per tradire la Logan insieme alla figlia di Ridge

Succede di nuovo: Liam tradisce Hope con Steffy. Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, lo Spencer finisce nel letto insieme alla stilista, tradendo così la sua attuale moglie. Le anticipazioni annunciano una notte di passione tra i due ex coniugi, genitori della piccola Kelly. In questi giorni, il pubblico di Canale 5 sta assistendo alla forte gelosia di Liam di fronte alla vicinanza tra Steffy e Finn. Parlandone con Hope e Bill, il giovane Spencer appare davvero molto infastidito.

Ma non è questo il motivo per cui finisce tra le braccia della Forrester. Un fraintendimento porta Liam a ubriacarsi. Ed è in questa circostanza che cade nel suo ennesimo errore. Ciò accade quando lo Spencer vede Thomas baciare Hope. In realtà, non è questa la scena reale. Infatti, il figlio di Ridge bacia il manichino della Logan! Come già anticipato, Thomas dimostra nuovamente di avere una forte instabilità mentale. Alla Forrester Creations trova il clone di plastica di Hope e lo porta a casa.

Dà vita così a una situazione davvero imbarazzante. Thomas inizia a interagire addirittura con questo manichino, proprio come se avesse di fronte la figlia di Brooke. La sua ossessione nei confronti di quest’ultima si ripresenta e lo stesso Forrester vorrebbe uscirne il più presto possibile. A un certo punto, arriva addirittura a baciare il manichino.

Da lontano, Liam assiste alla scena e si convince del fatto che Hope lo stia tradendo con Thomas. Lo Spencer è il primo a capire che il Forrester ha sviluppato nuovamente una forte ossessione per sua moglie e cerca in tutti i modi di farlo capire sia a lei che a Steffy. Nessuna delle due riesce a comprendere che si tratta di un problema serio.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam cerca consolazione proprio da Steffy, andando a casa sua. La stilista non si tira indietro e cerca di dare conforto al padre di sua figlia, sebbene ormai abbia avviato una relazione con Finn. Lo Spencer è davvero sconvolto, tanto che finisce per ubriacarsi.

Ed ecco che la Liam conclude la sua serata trascorrendo una notte di passione con Steffy, tradendo così Hope. Il mattino dopo, entrambi si pentono di quanto accaduto, ma mantengono il silenzio. Nel frattempo, lo Spencer ha modo di scoprire come stanno davvero le cose, ovvero Hope non l’ha tradito con Thomas.

La verità sul tradimento di Steffy e Liam viene a galla solo tra qualche tempo!