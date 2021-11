Beautiful, Thomas riceve l’ordine: “Uccidi Liam”, scoperta agghiacciante

By

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane annunciano un colpo di scena per il giovane Forrester, ossessionato dal manichino di Hope

Thomas continua a essere ossessionato da Hope nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che Liam fa una scoperta agghiacciante: a casa del Forrester trova un manichino di sua moglie e inizia ad avere dei sospetti. Il tutto accade quando lo Spencer si convince del fatto che Thomas è ancora una persona pericolosa. All’interno della Forrester Creations, il figlio di Ridge trova un clone di plastica di Hope e lo porta a casa.

Ebbene, dimostra ancora una volta la sua grave instabilità mentale, nel momento in cui inizia a parlare con questo manichino. Lui stesso appare sconvolto da ciò che sta accadendo, mentre Charlie inizia a indagare per scoprire dove sia andato a finire il manichino. Thomas ha delle conversazioni con questo clone di plastica, come se fosse una persona reale. Il figlio di Ridge perde nuovamente la ragione e si mostra impotente di fronte a quello che gli sta accadendo.

Ed ecco che Liam scopre Thomas da solo nel suo appartamento con il manichino di Hope. Lo Spencer va su tutte le furie e affronta il nemico di sempre, ricevendo una spiegazione che non lo convince: ha portato a casa il clone di plastica per lavoro. Quando si ritrova di nuovo solo a casa, Thomas riceve un ordine dal manichino: uccidere Liam.

Nel frattempo, Hope e Steffy dimostrano di non essere spaventate dalla situazione, trovando delle scuse sul quanto sta accadendo. Infatti, la giovane Logan decide di lasciare a Thomas il manichino come ispirazione. Liam, però, insiste sul fatto che l’ossessione del Forrester nei confronti di sua moglie potrebbe essere nuovamente esplosa.

Ma la figlia di Brooke non ci sta e chiede a Liam di concedere allo stilista il beneficio del dubbio, per il bene di Douglas. Hope è certa che in questi ultimi mesi Thomas abbia dimostrato di essere una persona migliore, tanto che ormai ha abbassato la guardia. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che le sue allucinazioni peggiorano con il tempo.

Addirittura, il Forrester organizza anche una cena romantica con il manichino di Hope. Il figlio di Ridge ha poi l’ennesimo crollo psicologico e arriva a baciare il clone di plastica! Liam assiste al bacio, ma scambia il manichino per la Logan!

E mentre Thomas cerca di tornare in sé e afferma ad alta voce che tutto questo non è reale e che non vuole più essere ossessionato da Hope, lo Spencer commette un grave errore!

Nelle puntate che stanno andando attualmente in onda in America, Thomas sta voltando decisamente pagina, mostrandosi interessato a Paris Buckingham!