Beautiful anticipazioni, Thomas si innamora ma lei è fidanzata: ecco chi è

Nuovo amore per Thomas nella soap di Beautiful. Negli ultimi anni, i telespettatori hanno assistito all’incredibile ossessione che il figlio di Ridge ha sviluppato nei confronti di Hope. Ma ormai il cuore del giovane Forrester non batte più per la Logan e sembra proprio che per lui sia arrivato il momento di voltare definitivamente pagina. Le anticipazioni della puntata andata in onda ieri in America raccontano di un Thomas infatuato di un’altra ragazza. Ma di chi si tratta?

I telespettatori italiani ancora non hanno assistito a questa fase della trama: il Forrester riesce a riscattarsi dal suo terribile passato. Ebbene, è proprio lui a salvare Liam e Bill dalla prigione, insieme a Hope. I due Spencer si ritrovano addirittura a dover ringraziare il figlio di Ridge. Ora la soap opera americana, come già era stato anticipato, vuole dare una nuova vita a questo personaggio. E mentre Steffy teme che si stia nuovamente interessando a Hope, lui cambia completamente rotta.

La Logan parla di questo con Steffy. Sebbene voglia che Thomas trovi qualcuno, non crede che sia un problema che non l’abbia ancora fatto. Liam sottolinea, invece, che ormai la sua ossessione per Hope sembra sparita. Ed ecco che, nel frattempo, i tre non sanno che Thomas sta elogiando Paris Buckingham. Si tratta di un volto sconosciuto per il pubblico di Canale 5, ancora per poco.

Tra qualche tempo, i telespettatori assisteranno all’ingresso della sorella di Zoe, che gioca un ruolo importante nella rottura tra Eric e Quinn. Ebbene, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il Forrester afferma di avere un sacco di cose da dire sul talento e sullo spirito creativo di Paris all’interno dell’azienda.

Non solo, afferma di non vedere l’ora di conoscerla meglio. Ma bisogna fare attenzione, perché si potrebbe creare un nuovo triangolo amoroso nelle prossime puntate americane. Infatti, c’è da considerare che Paris è molto vicina a Zende. I due formano una coppia e il ragazzo è soddisfatto di essere al suo fianco.

Thomas appare davvero molto interessato a conoscere la giovanissima Buckingham e questo non passa inosservato agli occhi di Steffy. Quest’ultima sta attualmente ospitando in casa sua Paris. Si pensava che quest’ultima stesse iniziando a sviluppare un interesse particolare nei confronti di Finn e che potesse essere d’aiuto a Sheila per i suoi loschi piani.

Dunque, bisognerà capire cosa accadrà effettivamente e con chi vorrà davvero stare Paris. Indubbiamente, Thomas appare già pronto ad avere una storia d’amore con la Buckingham, tanto che il pubblico l’ha visto fantasticare su di lei. “Non ho mai incontrato nessuno come lei”, dichiara il Forrester mentre la osserva da lontano.