Beautiful, Brooke e Ridge: Deacon e Taylor on fire. E Bill? Cosa succederà

Le ultime anticipazioni americane vedono al centro della scena la rottura dei Bridge, con gli ex pronti a farsi avanti per avere la meglio

Con la rottura di Ridge e Brooke in Beautiful, la trama che sta andando in onda in America si arricchisce di colpi di scena. Ci sono Taylor e Deacon pronti a farsi avanti per approfittare di questa situazione. Le anticipazioni americane segnalano che, in realtà, la Logan sentirà che il suo matrimonio ancora non è finito. Si rifiuterà di credere che questa sia la fine della sua lunga love story con il famoso stilista. Al contrario, ci sarà Sheila a sostenere Taylor, convinta che ormai Brooke abbia perso. Ed effettivamente l’impressione sarà proprio questa.

Infatti, Ridge festeggerà per la riunione della sua famiglia, con Taylor, Steffy e Thomas. I due figli avranno la sensazione che questo sarà solo l’inizio di qualcosa di straordinario. Ma, com’è stato già anticipato, Sheila commetterà un errore. Il suo segreto sul piano messo in atto per distruggere la vita di Brooke sta per uscire allo scoperto. Nelle prossime puntate americane, si recherà a casa di Taylor, dove però troverà Thomas. Tra loro ci sarà un duro scontro. Il giovane stilista cercherà di tenere lontana la dark lady, come farebbe Steffy.

Tra loro si accenderà una forte discussione, durante la quale Sheila rivelerà una parte del suo segreto. A questo punto, Thomas avrà molti sospetti e si renderà conto che proprio la Carter è la responsabile del fatto che Brooke si è ubriacata la notte che ha baciato Deacon. Non si sa, al momento, cosa deciderà di fare il ragazzo. Rivelerà quanto scoperto a suo padre Ridge?

Intanto, Taylor è ancora innamorata del Forrester. Sa che la rottura con Brooke è ancora fresca, pertanto non vorrà approfittare troppo della situazione per non restarne scottata, per l’ennesima volta. Nonostante ciò, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che si sentirà autorizzata ad andare avanti con Ridge. Invece, Deacon cercherà di riconquistare Brooke.

Vedrà questo come il momento perfetto per riunirsi alla madre di sua figlia Hope. Nelle prossime puntate americane ci sarà un ritorno in scena, quello di Bill Spencer. Come Wyatt, anche lui è da tempo nell’ombra. Non fa parte della trama centrale, ma presto potrebbe tornare da protagonista.

Sebbene nell’ultimo periodo sia concentrato a riconquistare Katie, potrebbe nuovamente lasciarsi andare alla tentazione di riprovarci con Brooke. Il pubblico americano vedrà lo Spencer far sapere a Liam e Wyatt dove si trova.

Dopo di che, pare che dirà la sua su quanto sta accadendo tra Ridge e Brooke. Un suo inserimento in questa trama andrebbe a complicare ulteriormente la situazione. Ma niente è escluso nella soap opera americana!