Beautiful puntate America, Wyatt tornerà: ecco come, l’attore delude

Wyatt Spencer tornerà in scena nelle prossime puntate di Beautiful, ma ancora gli italiani dovranno attendere. Il pubblico di Canale 5 si sta abituando a vedere sempre meno la coppia composta da Wyatt e Florence. Dopo le vicende che li hanno visti protagonisti e il ritorno di fiamma tra Quinn ed Eric, i due giovani innamorati scompaiono nel nulla. Non c’è alcun mistero intorno alla loro assenza, semplicemente non sono più al centro della trama ormai da mesi in America e il pubblico si è spesso preoccupato pensando a un loro addio definitivo.

Come già spiegato, entrambi gli attori Darin Brooks e Katrina Bowden sono impegnati in altri progetti. Al contrario di Florence, Wyatt farà sicuramente ritorno nella trama di B&B che andrà in onda prossimamente in America. A confermarlo ci ha pensato il suo interprete, durante un recente episodio di Bold Live. Qui, uno dei fan gli ha chiesto se tornerà oppure no il giovane Spencer. Brooks ha risposto positivamente alla domanda. Ma le sue parole hanno deluso abbastanza le aspettative.

Infatti, chi si aspettava che Wyatt sarebbe tornato come protagonista, pronto a regalare nuove svolte, si sbagliava. Ora al centro delle dinamiche ci sono Ridge e Brooke, freschi di rottura. Il Forrester decide di lasciare sua moglie e di tornare a farsi consolare da Taylor, dopo aver scoperto il suo bacio con Deacon. Liam si posiziona bene in questa fase della trama, coinvolto da Hope.

Il fratello, al contrario, continuerà a restare nell’ombra. Wyatt tornerà in Beautiful in un solo episodio. Lo stesso Darin Brooks ha rivelato di aver girato un’unica puntata, che andrà in onda molto presto. Considerando che la soap opera tende a girare le scene circa un mese prima, è probabile che il figlio di Bill apparirà sul piccolo schermo americano a metà marzo.

Si tratterà di una breve apparizione e non l’inizio di una nuova trama. “Spero di tornare con molto di più”, ha dichiarato l’attore. Per ritrovare Wyatt protagonista bisognerà, dunque, attendere parecchio ancora. Il pubblico dovrà accontentarsi di questa comparsa.

Ma Wyatt e Florence stanno ancora insieme? A questa domanda l’attore si è detto abbastanza sicuro del fatto che si stiano godendo la loro relazione. A Darin Brooks non dispiacerebbe se un piccolo dramma intralciasse la loro love story.

Infatti, ha ammesso che gli piacerebbe assistere di nuovo ai problemi legati al triangolo amoroso Wyatt-Hope-Liam. In effetti, nei prossimi mesi potrebbe tornare proprio per mettere in crisi i Lope! Tutto è possibile in B&B, basta guardare ciò che sta accadendo – per l’ennesima volta – tra Ridge, Brooke e Taylor!