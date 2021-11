Beautiful anticipazioni americane: Wyatt e Flo fuori? Cosa accadrà

Wyatt e Florence sono ormai personaggi secondari nella trama di Beautiful, in particolare quella che sta andando in onda in America. Ancora nelle puntate italiane, la coppia compare spesso, senza mai essere protagonista della scena. Ma i telespettatori americani è da un po’ di tempo che non sanno più nulla dei due. Sono come scomparsi dalla trama e in molti hanno iniziato a pensare che ormai per loro fosse arrivato il momento di mettersi da parte, per poi fare ritorno solo tra qualche tempo.

Questa è davvero la decisione presa dalla soap opera americana? A parlare di questo ci pensa il produttore esecutivo/headwriter Bradley Bell. In una nuova intervista su Soap Opera Digest, fa sapere che Wyatt e Flo fanno ancora parte dello spettacolo! Dunque, non c’è alcuna intenzione di allontanare questi due personaggi dalla trama. Bell fa sapere che la coppia finirà per essere intrecciata nelle dinamiche che prenderanno vita nelle prossime puntate americane, entro la fine dell’anno.

C’è un motivo ben preciso per cui il produttore ha dovuto fare un passo indietro con Wyatt e Florence. I due rispettivi interpreti Darin Brooks e Katrina Bowden sono stati molto impegnati in quest’ultimo periodo e quindi assenti sul set della soap opera. Il primo ha doppiato il personaggio Guy nella serie tv di animazione The Croods: Family Tree.

Oltre ciò, è stato scelto come fidanzato di Sara Drew in Amber Brown di Apple TV+. Invece, la Bowden sta attualmente lavorando al film Dead Wrong, in cui interpreta la moglie del ragazzo protagonista. Nonostante ciò, secondo quanto racconta Bradley Belli, Flo e Wyatt torneranno presto al centro della trama di Beautiful.

I due attori hanno comunque trovato il tempo per tornare sul set della longeva soap opera americana, ma come si intrecceranno i loro personaggi nelle varie dinamiche? Al momento c’è molta confusione tra le coppie. Le ultime anticipazioni americane parlano di una probabile guerra tra Thomas e Carter per amore.

Ridge e Brooke stanno affrontando nuovamente una situazione critica, questa volta a causa di Deacon. Non mancano i problemi per Liam, Hope, Steffy e Finn. Intanto, Katie sembra non voler perdonare Bill e continua a essere vicina a Carter. Dunque, la situazione è già abbastanza instabile per quanto riguarda le coppie.

Non si possono dimenticare Eric e Quinn, che stanno tentando di ritrovare la loro serenità. Si pensa che in realtà Wyatt e Flo saranno gli unici a essere ancora uniti e forse pronti al matrimonio!